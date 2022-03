กลุ่มซีดีจีควง 42 Bangkok ลุยโปรเจคแข่ง Hackathon Ep.2

กลุ่มซีดีจี ร่วมมือสถาบัน "42 Bangkok" เดินหน้าโปรเจคแข่ง Hackathon Ep.2 หวังเปิดพื้นที่เด็กไทยประชันไอเดีย Coding ดึงเทคโนโลยี สร้างโซลูชันใหม่สู่โลกหลังโควิด-19กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย ออกแถลงการณ์ถึงความร่วมมือกับสถาบัน 42 Bangkok สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อทำโครงการ “Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event” กิจกรรมพิเศษสำหรับเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านโคดดิ้งและโปรแกรมมิ่ง ร่วมประลองความสามารถต่อเนื่องกับการแข่งขัน Virtual Hackathon Ep.2 ในหัวข้อ Next Normal - Real Time Intelligence (Next normal after covid-19) โดยมีแนวคิดสำคัญคือ “คุณภาพชีวิตดี มีความสุข และยั่งยืน” เบื้องต้นพบว่าผลตอบรับเกินคาด เห็นชัดจากผลงานไอเดียล้ำสมัยเข้ากับยุคโควิด-19 Next normalความร่วมมือนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือโครงการ Code Their Dreams ของกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับสถาบัน 42 Bangkok ในโปรเจคการแข่งขัน Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event ที่ร่วมเปิดพื้นที่การแข่งขัน Coding และ Programming สำหรับโปรแกรมเมอร์ เยาวชนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป ที่สนใจการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล ประลองไอเดียในโจทย์การแข่งขันจากบริษัทในกลุ่มซีดีจี เริ่มต้นจากโจทย์ใน Ep.1 โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA และโซลูชันด้าน IoT ในหัวข้อ “NOSTRA Virtual Hack” สู่การแข่งขันล่าสุดใน Ep.2 โดย บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (DFI) ในหัวข้อ Next Normal - Real Time Intelligence (Next normal after covid-19) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พร้อม Focus Areas ได้แก่ 1. Smart living, 2. Smart mobility, 3. Smart education, 4. Smart city, 5. Smart nation สู่เป้าหมายแนวคิดสำคัญคือ “คุณภาพชีวิตดี มีความสุข และยั่งยืน”การแข่งขัน Ep.2 ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อย พร้อมผลการแข่งขันเป็นเอกฉันท์โดยทีมคณะกรรมการและตัวแทนจาก DFI ที่เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ ซึ่งผลตอบรับจากการแข่งขันมีผลงานและโซลูชันที่แสดงไอเดียอันล้ำสมัย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนและบุคคลการด้านไอทีของไทยที่มี innovation ในหลายๆด้าน พร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทย และยังเป็นอีกหนึ่งบททดสอบความสามารถนอกห้องเรียนในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงโลกหลังโควิด-19 รวมถึงเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิตในยุคถัดไปได้อย่างดีผลการแข่งขันในกิจกรรม Ep.2 ในหัวข้อ Next Normal - Real Time Intelligence (Next normal after covid-19) ในรูปแบบ Virtual Hackathon ซึ่งมีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีมรวมจำนวน 59 คน และกลุ่มบริษัทซีดีจีร่วมกับสถาบัน 42 Bangkok สนับสนุนเงินรางวัลรวม 100,000 บาท ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Print KMIDS” พร้อมด้วยทีม “Alphatech” และทีม “ฉันพร้อมที่จะจับเงินล้านน” ได้รับรางวัลในลำดับที่ 2 และ 3 นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ Rising star มอบรางวัลเป็นกำลังใจแก่ ทีม “KMIDs Chapter 2” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอธิพัชร์ จารุโรจนอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด และทีมงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้อีกด้วยจากการแข่งขันพบว่า มีผู้เข้าสมัครจากหลากหลายสาขาอาชีพและความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาโปรแกรมอิสระ, สมาชิกจากสถาบัน 42 Bangkok , นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน และคนทั่วไปได้มีพื้นที่แสดงไอเดีย คิดวิเคราะห์ รวมทั้งลองใช้ความรู้ความสามารถที่มี ซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ประเด็น Next normal และโจทย์การแข่งขัน ถือเป็นหัวข้อที่เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และเป็นโอกาสเตรียมพร้อมและรับการปรับตัวสู่การใช้โซลูชันและเทคโนโลยีใหม่ๆต่อไปผู้สนใจสามารถติดตามการแข่งขัน Ep. สุดท้าย Ep.3 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2565 นี้ในหัวข้อ Imagery Intelligent Billboard Identification โดยบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (CDT) นอกจากนี้ กลุ่มซีดีจีและ สจล.ยังวางแผนขยายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่สังคมต่อไป.