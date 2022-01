​​Microsoft ทำโลกตื่นเต้น!? ทุบสถิติซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ตื่นเต้นกันทั้งโลกสำหรับไมโครซอฟท์ (Microsoft) ที่ประกาศการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยตกลงที่จะซื้อกิจการบริษัทวิดีโอเกมชื่อดัง “แอคติวิชัน บลิซซาร์ด” (Activision Blizzard) ซึ่งประสบปัญหาเรื่องอื้อฉาวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ด้วย มูลค่าเกือบ 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.27 ล้านล้านบาท จากข้อมูลของซีเน็ต (CNET) ข้อตกลงมูลค่า 6.87 หมื่นล้านดอลลาร์จะทำให้ Microsoft กลายเป็นผู้ผลิตเกมรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก การซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถขยายรายการเกม เพื่อรวมดาววิดีโอเกมชั้นนำของอุตสาหกรรมมาไว้บนแพลตฟอร์ม Microsoft เช่นเกม Call of Duty, Candy Crush และ World of Warcraftทั้งหมดนี้ “สัตยา นาเดลลา” (Satya Nadella) ซีอีโอของ Microsoft กล่าวว่าดีลนี้จะติดอาวุธให้ Microsoft มีช่องทางสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปสู่โปรเจ็กต์ยักษ์ที่โลกจะตะลึงแน่นอน“เมื่อร่วมมือกับ Activision Blizzard เราจะมีโอกาสลงทุนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อสร้างเนื้อหา ชุมชน และระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมเมอร์"ด้านรายงานจากเดอะนิวยอร์กไทม์ส (The New York Times) รายงานว่า Microsoft มองความเคลื่อนไหวก้าวใหม่ล่าสุดเป็นทางลัดช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสู่ธุรกิจบนเมตาเวิร์ส (​​metaverse) ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับบริษัทเมต้า (Meta) บริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ประกาศแนวทางชัดเจนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วความตื่นเต้นของดีลนี้ยังอยู่ที่อิมแพคต่อคู่แข่ง นักสังเกตการณ์มองว่าข้อตกลงซื้อกิจการ Activision จะช่วยให้ Microsoft ได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดเกมปัจจุบัน ทั้งโซนี่ (Sony) และเพลย์สเตชัน (PlayStation) รวมถึงคู่แข่งรายใหม่อย่างอะเมซอน (Amazon) และกูเกิล (Google) ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วงการเกมเช่นกันดีลนี้ยังอาจหมายถึงการกรุยทางเข้าสู่โลกแห่งเกมมือถือของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมา Microsoft ไม่ได้เป็นผู้นำในตลาดโมบายเกม ตรงนี้สะท้อนว่าการเข้าซื้อกิจการ Activision จะนำไปสู่การขยายตลาดของ Xbox ที่ชัดเจนในอนาคตฟิล สเปนเซอร์ (Phil Spencer) หัวหน้าผ่านเกมของ Microsoft ย้ำว่าดีลนี้จะเกิดผลในระยะยาว ตามแผนกลยุทธ์ที่ Activision Blizzard วางไว้ต่อเนื่องในหลายปีจากนี้“นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ในระยะสั้น เราได้เห็นแผนงานผลิตภัณฑ์และความกระตือรือร้นอย่างไม่น่าเชื่อของ Activision Blizzard เกี่ยวกับสิ่งที่ทีมกำลังสร้าง และขั้นตอนที่บริษัทวางแนวทางไว้ในอีกหลายปีข้างหน้า”ด้านบ็อบบี้ โกติค (Bobby Kotick) ซีอีโอของ Activision Blizzard ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกกับสำนักข่าวเวนเจอร์บีต (VentureBeat) หลังการประกาศข่าวการซื้อขายกิจการ ว่าดีลนี้จะทำให้ Activision มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (machine learning), ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics), คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud) ความปลอดภัย (cybersecurity) รวมถึงการเพิ่มคุณสมบัติด้านโซเชียลให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ Activision Blizzard สามารถแข่งขันได้ดีขึ้นในตลาดเกมอนาคตแน่นอนว่าเงินทุนที่เติมเข้ามาผ่านดีลนี้จะติดปีกให้ Activision สามารถปลดข้อจำกัดที่บริษัทเคยมี โดยยอมรับว่าข้อเสนอของ Microsoft นั้นสูงกว่าราคาหุ้นของ Activision ถึง 45% ทำให้ดีลนี้มีมูลค่าไม่ธรรมดา และกลายเป็นดีลที่ทุบสถิติซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Microsoft ในที่สุด.