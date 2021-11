True ร่วมพลิกโฉมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตนำโซลูชัน 5G ช่วยลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส

กลุ่มทรู นำร่องพลิกโฉมภูเก็ตสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ในสมาร์ทซิตี้ ด้วยการนำ 5G พร้อมโซลูชัน จากพันธมิตรอย่าง ZTE และ Yakko ช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส ประเดิมด้วยการทำงานร่วมกับเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ท่าเรือฉลอง Love Andaman และ The Racha บนเกาะราชาใหญ่สำหรับโซลูชันที่กลุ่มทรู นำเข้าไปใช้งานประกอบด้วย ทรู 5G Robo-serve หุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G ที่ให้บริการส่งอาหารได้แบบไร้การสัมผัสพร้อมทั้งสั่งงานด้วยภาษาไทย True Digital Smart QR Code (DGS) ให้บริการสั่งอาหาร หรือบริการรูมเซอร์วิส ในรูปแบบของ QR Code ผ่านมือถือ ทรู 5G Fixed Wireless Access (FWA) รวมถึงทรู 5G x TytoCare นวัตกรรมที่รวมชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น True Health แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพอัจฉริยะ Yakko แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องท่องเที่ยว ผมในนามของจังหวัดภูเก็ต รู้สึกความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางภาคเอกชน ทั้งกลุ่มทรู โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ZTE ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี 5G และสตาร์ทอัป Yakko ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ผนึกกำลังกันสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ“การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มายกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ทั้งสนุกและปลอดภัย ในทุกพื้นที่ของการท่องเที่ยว เพื่อช่วยกันฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคง”นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มทรูมีความตั้งใจเต็มที่ที่จะสนับสนุนนโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐฯ และร่วมเคียงคู่ไปกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ด้วยการนำเครือข่ายและโซลูชัน 5G ขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourist Journey โดยเฉพาะในเมืองสำคัญอย่างภูเก็ตที่พร้อมเป็นสมาร์ทซิตี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในครั้งนี้ได้นำร่องร่วมกับโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต นำโซลูชันทรู 5G ทั้ง ทรู 5G Robo-serve หุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G ที่ให้บริการส่งอาหารได้แบบไร้สัมผัส สั่งงานได้ด้วยภาษาไทย โดยหุ่นยนต์สามารถให้บริการเสิร์ฟอาหารถึงโต๊ะลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงของพนักงานที่จะใกล้ชิดหรือสัมผัสนักท่องเที่ยวและยังมี True Digital Smart QR Code (DGS) ที่พัฒนาโดย True Digital Group ให้ลูกค้าที่เข้าพักภายในโรงแรมสั่งอาหาร หรือบริการรูมเซอร์วิส ในรูปแบบของ QR Code ผ่านมือถือของตนเองได้อีกด้วยสำหรับบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม ทรูได้ร่วมกับพันธมิตร ZTE ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี 5G ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ทรู 5G Fixed Wireless Access (FWA) เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานความเร็วแรงระดับ 5G จากอุปกรณ์มือถือของลูกค้านักท่องเที่ยวที่ยังไม่รองรับสัญญาณ 5G โดยตรงได้นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอแต่ไม่อยากไปโรงพยาบาลก็สามารถขอใช้บริการ ทรู 5G x TytoCare นวัตกรรมที่รวมชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งสามารถพูดคุยกับคุณหมอได้โดยตรงจากห้องพักได้เลย หรือใช้แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพอัจฉริยะ True Health ปรึกษาแพทย์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทรูยังได้ร่วมมือกับ Yakko แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับท่าเรือและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยนำร่องที่ท่าเรือฉลอง, Love Andaman และ The Racha บนเกาะราชาใหญ่ ซึ่งจะสามารถยืนยันตัวตนนักท่องเที่ยวแทนตั๋วโดยสารเรือด้วย Wristband ควบคู่กับการทำ Self Check-in เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ลดความแออัดในท่าเรือยังมีอุปกรณ์ที่สามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันของเรือเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งจุดนัดพบ เพิ่มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้อีกขั้น พร้อมระบบจัดเก็บ Smart Data ที่จะมาช่วยผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บข้อมูลการเดินทาง สัญชาติ หนังสือเดินทาง รูปถ่าย ข้อมูลวัคซีนและผลตรวจ ตลอดจนจำนวนเที่ยวเรือที่เข้า-ออก มาจากบริษัทอะไร ไปเกาะไหนบ้าง ทำให้สามารถบริหารจัดการนักท่องเที่ยวได้ง่ายยิ่งขึ้น ตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดสุดท้ายทรูยังขยายบริการของ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ไปยังร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว ให้รองรับการรับชำระเงินแบบ Cashless เพื่อลดการสัมผัส ตลอดการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งการผนึกกำลังความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งพลังของภาคเอกชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ไม่เพียงแค่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น แต่เราพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการภาคธุรกิจในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในที่สุดทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ต้องการติดต่อสื่อสารภายในประเทศไทย สามารถรับซิม ‘ไทยแลนด์ ทัวร์ริส’ ได้ฟรี พร้อมใช้งานฟรี 1 วัน แอปโซเชียลยอดฮิต 14 แอป อาทิ เฟซบุ๊ก ไอจี ทวิตเตอร์ วอทแอป วีแชท ไลน์ เป็นต้น ใช้งาน WiFi และโทรเบอร์ทรูมูฟ เอช ไม่จำกัด นอกจากนี้ ยังสามารถโทรกลับต่างประเทศและเครือข่ายอื่นฟรี (จากราคา 15 บาท) โดยติดต่อขอรับซิมทรูมูฟ เอช ‘ไทยแลนด์ ทัวร์ริส’ ได้ที่ทรูช้อป และบูธทรู ที่สนามบินภูเก็ต สมุย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564