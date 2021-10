SKY ICT เปิดแพลตฟอร์ม ทศกัณฐ์ นำ AI ช่วยดูแลความปลอดภัย

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform และ AI Solutions ระดับประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทยังคงมุ่งหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรจากผู้เชื่อมโยงระบบ (System Integrator: SI) สู่ Tech Company นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ด้านข้อมูล (Data) และด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security) มาสร้างสรรค์นวัตกรรมและขยายบริการรูปแบบใหม่ที่รองรับการขยายพอร์ตภาคเอกชน พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Better Thailandทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินงานใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจด้านระบบและให้บริการทางการบิน (Airport System & Airline Services) 2.กลุ่มธุรกิจด้านความปลอดภัย (Security) 3.กลุ่มงานบริการ (Services) 4.กลุ่มธุรกิจแพลทฟอร์ม (Platform) โดยบริษัทจะยังคงเดินหน้าประมูลงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการทยอยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกมาตอบโจทย์ภาคเอกชน โดยจะนำร่องจากเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropTech) และเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว (TravelTech) ล่าสุด บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นทั้ง PropTech และ SecurityTech ขึ้นมาภายใต้ชื่อ “Tossakan” (ทศกัณฐ์) เพื่อเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักสำหรับบุกภาคเอกชน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิสัยทัศน์ Better Thailandด้านนายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY กล่าวว่า Tossakan เป็นแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security Platform) ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “ปลุกยักษ์พิทักษ์คุณ” สื่อถึงการผสานพลังอันแข็งแกร่งอีกขั้นของเทคโนโลยี AI มาทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ดูแลความปลอดภัยภายในอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานอาคารทุกประเภท“สกาย ไอซีที ตระหนักดีว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงนำจุดแข็งด้านการวางระบบรักษาความปลอดภัยและ AI Solutions ของเรา มาสร้างสรรค์พลังที่แข็งแกร่งมาคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้กับทุกคน ไม่ว่าในพื้นที่ส่วนตัว หรือพื้นที่นอกบ้าน เพื่อสร้างเมืองให้ปลอดภัย เป็นอีกก้าวสำคัญของการพาประเทศไปสู่ Better Thailand” นายขยล กล่าวทั้งนี้ แพลตฟอร์ม Tossakan มุ่งเน้นเจาะตลาดความปลอดภัยของอาคาร 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.โครงการที่อยู่อาศัย ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร 2.อาคารสำนักงาน 3.โรงแรม 4.โรงพยาบาล 5.โรงงาน 6.อาคารเชิงพาณิชย์หรือห้างสรรพสินค้า 7.สถานศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยด้วยการนำระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะอย่าง AI CCTV ที่นำเทคโนโลยี AI นำมาเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบกล้องวงจรปิดและระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ศูนย์สั่งการอัจฉริยะด้านความปลอดภัย (Security Operation Center หรือ SOC) เชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ความปลอดภัยเข้ากับศูนย์ เฝ้าระวังโดยผู้เชี่ยวชาญ และช่วยแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ด้วยระบบระบบ License Plate Recognition (LPR) และ Face Recognition เพิ่มความปลอดภัยให้แก่องค์กร ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงาน อัพเดทสถานการณ์รายวัน วิเคราะห์ข้อมูล มีความแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยงได้ในอนาคตสำหรับระบบอัจฉริยะต่างๆ จะเข้ามาช่วยบริหารความปลอดภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ 1.ตรวจจับ (Detection) มีฟีเจอร์ Intrusion Alert กำหนดพื้นที่เพื่อตั้งค่าป้องกันการบุกรุกในเวลาที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อมีคนบุกรุกพื้นที่อัตโนมัติ Watch List ตรวจจับและแจ้งเตือนหากพบบุคคลเฝ้าระวังผ่านระบบจดจำใบหน้า Alert Alarm ตรวจจับและแจ้งเตือนสัญญาณจากอุปกรณ์ IoT และ Robotics เมื่ออุปกรณ์ IoT พบสถานการณ์อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำรั่ว2.เฝ้าระวังและระงับเหตุ (Monitoring & Suppression) อาทิ Patrol รายงานการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ และ Security Operation Center (SOC) ศูนย์สั่งการอัจฉริยะด้านความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติการและระงับเหตุแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง3.ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่ออัจฉริยะ (Visitor Management System) ตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้า-ออกอาคารด้วยเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าและป้ายทะเบียนรถยนต์ (LPR) และแจ้งเตือนผู้เข้าเยี่ยมอัตโนมัติ นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีฟังก์ชันแบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Platform) บูรณาการเข้าไปกับ Tossakan เพิ่มเติม เพื่อให้เป็น PropTech และ SecurityTech ที่ตอบโจทย์แบบ Total Solutions“เรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะเคยถูกมองเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับองค์กรใหญ่ๆ เป็นเรื่องที่มีต้นทุนสูงและเข้าถึงได้ยาก แต่แท้จริงแล้วความมั่นคงปลอดภัยคือความต้องการพื้นฐานของคนทุกกลุ่ม อาคารทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะองค์กรใหญ่ เราจึงทำให้ Tossakan เป็นแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยอัจฉริยะที่อาคารทุกกลุ่มเข้าถึงได้ ในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น”