AIS 5G ใช้หุ่นยนต์สุนัข K9 - โดรนลำเลียง ส่งมอบ iPhone 13 สร้างสีสันวางจำหน่ายวันแรก

AIS เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งาน iPhone 13 บนเครือข่ายที่ดีที่สุด AIS 5G คลื่นมากที่สุด เร็วที่สุด ครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทยก่อนใคร กับการยกระดับบริการที่ปลอดภัยที่สุด ล้ำที่สุด เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า AIS ด้วย 4 บริการส่งมอบสุดเซอร์ไพรส์ประกอบด้วย 1.เปิดให้ลูกค้าในพื้นที่ทดสอบใช้งานรับเครื่องผ่านโดรนถึงหน้าบ้านสุดพรีเมียม ตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด 2.เปิดประสบการณ์ AIS 5G iPhone on the go การรับเครื่องด้วยตนเองแบบ Drive Thru สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่าน AIS Online Store โดยมีหุ่นยนต์สุนัข K9 ร่วมภารกิจส่งมอบเครื่อง ตอบโจทย์ยุค New Normal ที่ Stadium One 3.รับเครื่องที่ AIS Shop, AIS Telewiz ทุกสาขา และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ 4.บริการจัดส่งด้วย Kerry Express สะดวก ปลอดภัยงานนี้ AIS ยังคงเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยโดยยึดตามหลักสาธารณสุขขั้นสูงสุด (Social Distancing) และการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงช่วงเคอร์ฟิวตามการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 มั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกค้า