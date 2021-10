จำเป็นนะ! เอบีม คอนซัลติ้ง แนะองค์กรพัฒนาคนยุค WFH ด้วยออนไลน์เทรนนิ่งโซลูชัน

เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) แนะองค์กรพัฒนาคนยุค WFH เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในการพัฒนาบุคลากรทางออนไลน์ ชี้องค์กรธุรกิจควรพิจารณาเลือกนำออนไลน์เทรนนิ่งโซลูชันที่มีการสอนแบบผสมผสานให้ทุกฝ่ายในองค์กรสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มการฝึกอบรมได้จากทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้พนักงานที่เป็นผู้เรียนและทีมพัฒนาบุคลากรขององค์กรสามารถติดตามการฝึกอบรมได้นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ABeam) บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบ Digital Transformation ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงให้พนักงานทำงานจากที่บ้านต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความท้าทายใหม่ต่อธุรกิจเหตุพนักงานเองขาดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ในขณะที่องค์กรกำลังเปลี่ยนผ่านหรือกำลังทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในการพัฒนาบุคลากรทางออนไลน์ ABeam แนะนำให้องค์กรธุรกิจพิจารณาเลือกที่จะนำออนไลน์เทรนนิ่งโซลูชันมาใช้งาน“โลกการทำงานนับจากนี้ไปจะไม่มีวันเหมือนเดิม โควิด-19 ไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน แต่ยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง การทำงานจะสามารถทำได้ทุกที่ผ่านออนไลน์ หรือ Work from anywhere ไม่เฉพาะแต่ Work from home ที่เป็นรูปแบบการทำงานที่จะคงมีอยู่ต่อไป ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเลือกใช้เครื่องมือด้านการพัฒนาบุคลากรที่สอดรับกับรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต” นายฮาระ กล่าวเอบีม ประเทศไทย อธิบายว่าความท้าทายเกิดขึ้นเนื่องจาก “คน” คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาบุคลากร เป็นพันธกิจสำคัญเพื่อ Upskill และ Reskill ให้มีความพร้อมรับมือกับการทำงานในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลานายแพทริค เคลนแจนส์ ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีโซลูชันด้านการอบรมออนไลน์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยเฉพาะกับองค์กรที่ทำงานแบบ Work from home หรือองค์กรที่ให้พนักงานทำงานออนไลน์ได้จากทุกที่ โดย ABeam ได้ใช้ SAP Litmos ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์สำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้สำหรับบุคลากรในองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และอำนวยความสะดวกให้การเรียนรู้ทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว ด้วยระบบบริหารการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ (LMS) ที่ออกแบบมาครอบคลุมการทำงานในทุกๆ กระบวนการ เริ่มตั้งแต่การจัดการแผนการเรียน การสร้างบทเรียน การประเมินและวัดผล โดยตัวระบบยังมีเนื้อหาบทเรียนต่างๆ ที่พร้อมใช้ทันที และมีเนื้อหา บทเรียนใหม่ๆ เพิ่มเติมให้ทุกเดือนเพื่อให้พนักงานสารารถเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆได้ทันเวลา“แพลตฟอร์ม SAP Litmos ช่วยให้งานด้านการเรียนรู้ การพัฒนา และการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์กรสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่โปรแกรมการเรียนรู้ทั้งหมดจากระบบสำหรับปฏิบัติการ และการประสานงานกันกับการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงการเพิ่มหลักสูตรใหม่ก็สามารถทำบนแพลตฟอร์มได้ง่ายสำหรับผู้เรียน ด้วยระบบบริหารการเรียนรู้ (LMS) ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการใช้งานของผู้เรียนกับหลักสูตรและเนื้อหา การเข้าถึงการอบรมที่กำลังเรียนอยู่ได้ทันที ทั้งนี้ นอกจากผู้เรียนจะเป็นพนักงานแล้ว แพลตฟอร์มสามารถใช้กับลูกค้า พันธมิตร หรือซัปพลายเออร์ได้ด้วย โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุุ๊ก หรือแท็บแล็ต” นายแพทริค กล่าวทิ้งท้ายอนึ่ง SAP Litmos เป็นเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมหลายรางวัล มีมาตรฐานด้านประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ โซลูชันต่างๆ ของ SAP Litmos ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 24 ล้านคนใน 150 ประเทศ ผ่าน 35 ภาษา