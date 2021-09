ทรูไอดี พลัส ส่งตรงซีรีส์ดังแดนมังกร พร้อมเสิร์ฟความสนุกสุดฟิน กับ 3 ซีรี่ส์ใหม่ สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทรูไอดี ทีเดียว

พร้อมพลัสประสบการณ์ความสุข กับแพ็กเกจจัดเต็มขนทัพซีรีส์จีนดังสุดแบบเอ็กคลูซีฟจากแดนมังกร พร้อมเสิร์ฟความสนุกกับ 3 เรื่องใหม่แนวโรเมนติดคอมมาดี้ ให้ได้ฟินกันทั้งแบบซับไทย หรือ อินกับพากย์ไทยแบบได้อรรถรสให้ชมแบบไม่อั้น ซีรีส์สุดฮอตที่เป็นกระแสไปทั่วเอเชียและชมฟรี 3 ตอนแรก สมัครแพ็กเกจทรูไอดี พลัส ครั้งแรก ดูฟรี 30 วัน รับชมได้ไม่อั้น ไม่มีโฆษณาคั่น ทั้งแอป เว็บ และกล่องทรูไอดี เดือนละ 59 บาทประเดิมเรื่องแรกด้วยเมื่อสาวสุดมั่น ต้องถูกครอบครัวกดดันให้ต้องแต่งงาน ภาระกิจตามล่า หาสามีในอุดมคติจึงเริ่มขึ้น! พบกับ พระเอกสุดหล่อ ‘กงจวิ้น’ ในบทหนุ่มขี้อายที่ต้องรับมือ การรุกจีบที่เร่าร้อนของสาวมั่น ฟินจิกหมอนไปกับสาวมั่นจอมรุกกับหนุ่มช่างเขิน และ ความน่ารักพ่อแง่แม่งอนของพระ-นาง อัพเดตซับและพากย์ไทย ทุกวันพุธ วันละ 6 EP เวลา 19:00 น. คลิกดูเลย https://ttid.co/2EOQ/64a82c52 ต่อกันที่กลับมาเรียนรู้หัวใจตัวเองอีกครั้งหนึ่ง กับ อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อสาวเพอร์เเฟคชั่นนิส โชคชะตาเล่นตลก ให้ต้องย้อนอดีตกลับไปใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นกับกลุ่มเด็กเกเร ร่วมเดินทางย้อนสู่วัยเรียนไปกับนางเอกสาวสวยหน้าหวาน หลี่หลานตี๋ และ เรื่องราวมิตรภาพ ความรักกับหนุ่มหล่อวัยละอ่อน ไล ควานลิน อัพเดตซับไทยทุก EP วันที่ 18 กันยานี้ และพากย์ไทยเริ่ม วันที่ 9 ตุลา ทุกวันเสาร์ วันละ 6 EP คลิกดูเลย https://ttid.co/2EOQ/d84659a ปิดท้ายด้วยชีวิตอมตะกับรักแท้ คุณจะเลือกสิ่งใด? ค้นหาคำตอบไปกับนางเอกที่มาจากโลกอนาคตขอแลกชีวิตที่เป็นอมตะกับการได้เจอรักแท้ จนได้ย้อนเวลามาพบกับประมุขของฝ่ายดีที่เพียบพร้อมรักคุณธรรม และฝ่ายมาร หนุ่มรูปงามแต่ออกจะเจ้าเล่ห์และโหดเหี้ยม แล้วใครล่ะคือรักแท้ของเธอที่แท้จริง อัพเดตซับไทย ทุกวันพฤหัส - ศุกร์ เวลา 19:00 น. เริ่ม วันที่ 23 กันยานี้!และพากย์ไทยเริ่มวันที่ 13 ตุลานี้ https://ttid.co/2EOQ/a5223849 ทรูไอดี พลัสความสุข ทุกเรื่องราวไร้ขีดจำกัด กับซีรีส์ฮิตจากแดนมังกรที่ต้องห้ามพลาด หลากหลายเรื่อง จัดทัพมาให้ดูกันยาวๆแบบมาราธอน! ทั้ง Fake Princess ชายากำมะลอ, Word of Honor นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า, The Flaming Heart หัวใจรัก นักผจญเพลิง, Truth or Dare ชะตารักสลับเกี้ยว, สะดุดรักมิสเตอร์หลิง, ฮูหยินป่วนจวนแม่ทัพ,แม่นางน้อยหนีฉาง และอีกมากมายทางแพ็กเกจทรูไอดี พลัส เท่านั้น สมัครเลย https://ttid.co/14Ip/265a1e05 *ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับเน็ตฟรี 2GB ดูทรูไอดีไม่เปลืองเน็ต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2NnlOI3