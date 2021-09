Sennheiser โชว์ CX Plus True Wireless รับตลาดหูฟังไร้สายบูมยุคโควิด

เซนไฮเซอร์ (Sennheiser) เปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่กระตุ้นตลาดปลายปี โชว์ CX Plus True Wireless เคาะราคา 6,390 บาท สูงกว่า ​​4,990 บาทที่ตั้งไว้สำหรับ CX True Wireless รุ่นก่อนหน้า ยอมรับโควิดพ่นพิษทำแผนขยายหน้าร้านค้าปลีกในไทยชะลอออกไป เดินหน้าโหมขายออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าในยุคตลาดโตแรงหลังการระบาดคาริน โกห์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของเซนไฮเซอร์ กล่าวระหว่างการเปิดตัวหูฟังใหม่ CX Plus True Wireless ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เป็นปี 2021 เป็นปีที่ไม่ง่ายสำหรับบริษัท แต่บริษัทยังคงเปิดตัวสินค้าระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ต่อเนื่อง โดยปีนี้บริษัทวางกลยุทธ์โฟกัสที่ 4 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือหูฟังออิโอไฟล์ (Audiophile) ที่เน้นกลุ่มผู้ฟังเพลงแบบจริงจัง, สินค้ากลุ่มซาวน์บาร์, หูฟังไร้สาย และชุดหูฟังสำหรับเครื่องเสียงภายในบ้าน“เราเปิดตัวสินค้า 5 รุ่นในปีนี้ 3 รุ่นอยู่ในกลุ่มออดิโอไฟล์ระดับพรีเมียม อีก 2 รุ่นเป็นหูฟังทรูไวร์เลส ตระกูล CX รุ่นใหม่ที่เปิดตัวจะเป็นตัวหลักตัวที่ 5 และเป็นตัวสุดท้ายของปีนี้สำหรับตลาดไทยซึ่งเป็นตลาดหลักในภูมิภาค และจะเปิดตัวสินค้าใหม่ออกมาอีกในปีหน้า”สำหรับ CX Plus True Wireless ถูกการันตีว่าเป็นหูฟังที่ใช้นวัตกรรมป้องกันเสียงรบกวนชั้นเยี่ยม และเพิ่มการได้ยินเสียงรอบข้างทำให้ได้รับความปลอดภัยสูงขึ้น สามารถตั้งค่าอีควอลไลเซอร์ได้ล่วงหน้า มีส่วนประกอบขนาดเล็กที่ผลิตจากเยอรมนีทำให้ได้เสียงสเตอริโอ มีตัวแปลงสัญญาณเสียงที่รองรับเสียงคุณภาพสูง ทำให้ใส่ชมภาพยนตร์ได้โดยไม่มีปัญหาดีเลย์ สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้รับฟังเสียงที่เหมาะกับการดูหนัง เล่นเกม หรือการฟังเพลงได้อัตโนมัติ ราคา 6,390 บาทการที่ CX Plus True Wireless มีเทคโนโลยีเหมือนหูฟังรุ่นใหญ่ ไม่ได้แปลว่าเซนไฮเซอร์จะมีแฟล็กชิปรุ่นใหม่ออกมาในเร็ววัน โดยระบุเพียงว่าบริษัทไม่เคยหยุดนิ่งที่จะออกแบบนวัตกรรมใหม่ และยังพยายามพัฒนาคุณสมบัติให้ตอบทุกไลฟ์สไตล์ เพียงแต่ขณะนี้ยังให้รายละเอียดไม่ได้แคนิส โกห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจค้าปลีกประจำภูมิภาคเอเชีย ของเซนไฮเซอร์ กล่าวถึงภาพรวมตลาดหูฟังไร้สายช่วงปีนี้และปีหน้า ว่ายังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเฉพาะตลาดไทย แต่ในตลาดโลก มีแนวโน้มว่าตลาดหูฟังไร้สายจะเติบโตเป็นเลข 2 หลักต่อเนื่องไปอีกหลายปี เนื่องจากผู้บริโภคต้องการใช้งานหูฟังทรูไวร์เลสมากขึ้น เพื่อใช้งานระหว่างเวิร์กฟรอมโฮม การรับความบันเทิง และการออกกำลังกาย ทำให้เป็นตลาดที่เติบโตมาก“โควิดทำให้ตลาดหูฟังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะตลาดหูฟังทรูไวร์เลส บริษัทเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค มั่นใจว่าสินค้าจะเป็นที่ชื่นชอบ รวมถึงกลยุทธ์ที่จะขยายตลาดได้ โดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดที่จะมีการกระตุ้นมากขึ้นจากการใช้งานสมาร์ทโฟนทีเ่พิ่มขึ้น เราจะมีช่องทางจำหน่ายใหม่มากขึ้น ที่ผ่านมาบริษัทมีแผนขยายหน้าร้านรีเทล แต่ยังติดโควิด เชื่อว่าหลังจากนี้จะเดินโครงการต่อได้”เซนไฮเซอร์มองเป้าหมายทางธุรกิจในอาเซียนช่วงปีนี้ไว้ที่หลายประเทศ โดยระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในตลาดหลักที่จะลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในออนไลน์แพลตฟอร์ม และอัดฉีดทุกพื้นที่โซเชียลเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์จากบริษัท บนกลยุทธ์ที่เน้นการแทรกตัวเข้าในเส้นทางการซื้อของผู้บริโภค เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้ดี ในช่วงที่แบรนด์สมาร์ทโฟนต่างออกหูฟังของตัวเอง และมีหน้าร้านที่โดดเด่นกว่าสำหรับรูปแบบการใช้หูฟังไร้สายของผู้บริโภควันนี้ เซนไฮเซอร์ระบุว่าปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้าน หูฟังไร้สายได้รับความนิยมนำไปใช้กับบริการสตรีมมิ่ง การทำงาน รวมถึงผู้บริโภคที่ผูกติดและต้องใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างทำาน โดยปัจจุบัน ข้อบกพร่องที่ผู้ใช้พบมากที่สุดคือ ปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็ว การเชื่อมต่อยาก และการไม่ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมห้อง.