คลอดแล้ว! แพลตฟอร์มจองตั๋วไทย WELOVEBOOKING กระตุ้นการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ

กำเนิดแพลตฟอร์มจองตั๋วสัญชาติไทย “วีเลิฟบุกกิ้ง” (WELOVEBOOKING) ผลจากการร่วมมือระหว่างแอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิสและททท. วางจุดยืน WELOVEBOOKING เน้นบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร ตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวยุค New Normal กระตุ้นการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศนายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้เปิดตัวนวัตกรรมบริการสมัยใหม่ที่ให้การบริหารจัดการลูกค้าหรือสมาชิกในการจองและจำหน่ายตั๋วแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “WELOVEBOOKING” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาและให้บริการกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาแล้วกว่า 10 ปี“WELOVEBOOKING ได้รับการออกแบบมา เพื่อลดการนำเข้าหรือการใช้งาน Software Platform ของต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยยกระดับการดำเนินงานให้สามารถใช้งานง่ายและคล่องตัวมากขึ้น ผ่าน 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Onsite, Online และ On Social ตอบโจทย์การทำธุรกิจและการใช้ชีวิตในยุค New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ความเคลื่อนไหวนี้ของบริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVWS ถือเป็นการขานรับกระแสเปิดประเทศในไตรมาส 4 โดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวนวัตกรรมการจองตั๋วรูปแบบใหม่ (Ticketing Management System) ภายใต้แบรนด์ “WELOVEBOOKING” ซึ่งนับเป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทย โดดเด่นด้านการบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร ผ่าน 3 ช่องทาง อาทิ Onsite, Online และ On Social ตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวในยุค New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าหลังจากเปิดประเทศจะมีผู้ประกอบการสนใจใช้งานระบบ WELOVEBOOKING เพิ่มขึ้น 300% รวมถึงจะสามารถกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้สำหรับ WELOVEBOOKING เป็นนวัตกรรมสำหรับบริหารจัดการลูกค้าหรือสมาชิกในการจองและจำหน่ายตั๋ว รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรแก่หลากหลายธุรกิจ โดยเน้นทำกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ B2B2B2C กล่าวคือ ทางบริษัทฯจะเป็นผู้สร้างเครื่องมือทางธุรกิจให้มีช่องทางในการขายและให้บริการบนออนไลน์ รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับ Online Travel Agency หรือ OTAs และแพลตฟอร์ม Market Place อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มลูกค้าทั่วไป หรือ กลุ่มลูกค้า Agent และกลุ่มลูกค้าดีลเลอร์ต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องแพลตฟอร์มนี้จะให้บริการทางด้านการจองตั๋ว(E-Booking), ระบบการจำหน่ายคูปอง(E-Voucher), ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า(CRM), ระบบจัดการสมาชิก (E-Member) ระบบการตรวจตั๋ว, ระบบการใช้งานตั๋ว รวมถึงระบบการจัดการ Agent and Sale Channel, Seat Management, ระบบการจัดการ Sales Package, ระบบการจัดการ Event & Show Time, ระบบการจัดการ Allotment, Membership Systems และ ระบบการชำระเงินนอกจากนี้ จะมีการ Customize ให้กับลูกค้าทั้งแบบองค์กรใหญ่ และแบบ SME ตอบโจทย์ผู้ประกอบการแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการขายและบริการเป็นของตัวเอง ทำให้สามารถเพิ่มกำไรให้กับเจ้าของธุรกิจได้โดยตรงอีกด้วยแพลตฟอร์ม WELOVEBOOKING เกิดขึ้นหลังการจัดงาน Empowering Tech Tourism Virtual Event ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event ที่เน้นให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว โดยภายในงานมีผู้ให้ความสนใจในการเข้าชมนวัตกรรมและเจรจาธุรกิจกับ WELOVEBOOKING เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ Digital Technology เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย.