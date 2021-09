ออราเคิลแซงหน้ากูเกิล! รายรับ Fusion ERP Cloud พุ่ง 32% ส่งกำไรเพิ่ม 19%

ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (Oracle) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณการเงิน 2565 (มิถุนายน-สิงหาคม 2564) ระบุทำรายรับรวมตลอดไตรมาส 9.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยรายรับจากบริการระบบคลาวด์รูปแบบต่างๆ ทะลุหลัก 7.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6% ในขณะที่รายรับจากการจดทะเบียนใช้งานระบบภายในองค์กรลดลง 8% เหลือ 813 ล้านดอลลาร์ ด้าน “แลร์รี่ เอลลิสัน” ย้ำชัยชนะออราเคิลแซงหน้ากูเกิล ขึ้นเป็นธุรกิจคลาวด์รายใหญ่ระดับโลกแทนเรียบร้อยแลร์รี่ เอลลิสัน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ออราเคิล กล่าวในแถลงการณ์ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Cloud Wars ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง Oracle Leapfrogs Google in Major Cloud Ranking (ออราเคิลแซงหน้ากูเกิลในการจัดอันดับธุรกิจคลาวด์รายใหญ่) ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลจากเอกสาร Gartner Report ที่กำลังจะออกมาในเร็วๆ นี้ โดยเอกสารจะนำเสนอการตรวจสอบกลุ่มบริษัทผู้วางโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ชั้นนำของโลก“ท่านสามารถดูข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ในบทความนี้และเอกสาร Gartner Report ซึ่งจะพบว่าออราเคิลคือผู้นำเสนอบริการโครงสร้างระบบรูปแบบใหม่ที่ล้ำสมัยอย่างแท้จริง โดยในไตรมาสที่ผ่านมา เราได้นำเสนอ MySQL เจนใหม่ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลแบบ Open Source ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลก โดยทุกวันนี้ได้ติดตั้ง HeatWave ซึ่งเป็นตัวเร่งความเร็วระบบกรองข้อมูล (In-memory Query Accelerator) และ AutoPilot ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือด้านการบริหารจัดการข้อมูลเข้าไว้ในตัว ลูกค้าของเราหลายรายต่างยอมรับว่าบริการคลาวด์ MySQL รุ่นใหม่ของเราทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิมมาก ด้วยราคาที่ต่ำลง และใช้งานได้ง่ายกว่าระบบฐานข้อมูลคลาวด์อื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไปอย่าง SnowFlake, Aurora หรือ RedShift และเพื่อตอบรับต่อเสียงเรียกร้องของลูกค้าบางราย เราจึงได้นำเสนอระบบ MySQL HeatWave ในบริการคลาวด์อื่นๆ นอกเหนือจากโซลูชัน Oracle Cloud”สำหรับไตรมาสแรก ออราเคิลระบุว่ารายได้จากการดำเนินงานคำนวณตามหลักบัญชีทั่วไป (GAAP Operating Income) เพิ่มขึ้น 7% อยู่ที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ และกำไรส่วนต่างจากการดำเนินงานคำนวณตามหลักบัญชีทั่วไป (GAAP Operating Margin) อยู่ที่ 35% ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานไม่คำนวณตามหลักบัญชีทั่วไป (Non-GAAP Operating Income) เพิ่มขึ้น 4% อยู่ที่ 4.3 พันล้านดอลลาร์กำไรส่วนต่างจากการดำเนินงานไม่คำนวณตามหลักบัญชีทั่วไป (Non-GAAP Operating Margin) อยู่ที่ 45% สำหรับรายได้สุทธิคำนวณตามหลักบัญชีทั่วไป (GAAP Net Income) เพิ่มขึ้น 9% อยู่ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นคำนวณตามหลักบัญชีทั่วไป (GAAP Earnings Per Share) เพิ่มขึ้น 19% ที่ 0.86 ดอลลาร์ โดยรายได้สุทธิไม่คำนวณตามหลักบัญชีทั่วไป (Non-GAAP Net Income) เพิ่มขึ้น 2% อยู่ที่ 2.9 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นไม่คำนวณตามหลักบัญชีทั่วไป (Non-GAAP Earnings Per Share) เพิ่มขึ้น 11% ที่ 1.03 ดอลลาร์รายรับล่วงหน้าระยะสั้นอยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์ ส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 17% อยู่ที่ 15.3 พันล้านดอลลาร์จากการคำนวณด้วยข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 12 เดือนซาฟรา แคตซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออราเคิล กล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปีงบประมาณการเงินถือว่าผลตอบรับดีมาก เนื่องจากรายรับจากสกุลเงินคงที่สูงกว่าแนวทางการบัญชีกว่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากทุกกลุ่มธุรกิจทะลุเป้าที่คาดการณ์ไว้ และกำไรต่อหุ้นไม่คำนวณตามหลักบัญชีทั่วไปสูงกว่าแนวทางการบัญชีที่ 0.08 ดอลลาร์“2 ธุรกิจคลาวด์รูปแบบใหม่ของเราทั้ง IaaS และ SaaS สามารถสร้างรายได้รวมกันเกินกว่า 25% ของรายรับรวมทั้งหมด โดยมีอัตราการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่ 10 พันล้านดอลลาร์ โดยทั้งบริการ IaaS และ SaaS ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดและมีกำไรส่วนต่างสูงสุดของออราเคิล ทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยเพิ่มกำไรส่วนต่างรวมของเรา และทำให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทสูงขึ้น”