เอสเอพีจัดโซลูชัน SAP Concur เวอร์ชันภาษาไทยเสริมจุดแข็ง

เอสเอพี (SAP) ประกาศให้บริการลูกค้าในประเทศไทยด้วย SAP Concur เวอร์ชันภาษาไทย สามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้แบบอัตโนมัติ รับกับช่องทางติดต่อขอรับบริการจากพาร์ตเนอร์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยได้สะดวกและรวดเร็วFok Wai Leng กรรมการผู้จัดการ SAP Concur ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ประเทศไทยนับเป็นตลาดที่เติบโตเร็ว โดยในปีที่ผ่านมา หลายบริษัทจำนวนมากได้ปรับกลยุทธ์ด้านธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการทำงานของพนักงานในทุกๆ ที่"ธุรกิจในไทยได้เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง จากการให้พนักงานสามารถทำงานได้จากหลายสถานที่แบบผสมผสาน หลายบริษัทได้ยกเลิกการทำเบิกจ่ายและใบแจ้งหนี้แบบแมนนวล เพื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ เรามีความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โซลูชัน SAP Concur และระบบพาร์ตเนอร์ ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น"สำหรับ SAP Concur เวอร์ชันภาษาไทย ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน (UI : User Interface) ส่วนการเบิกจ่าย (Concur Expense) ใบแจ้งหนี้ (Concur Invoice) การเปิดคำร้อง (Concur Request) และการเดินทาง (Concur Travel) ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าในประเทศไทยรายงานระบุว่า บริษัทเอบีม คอนซัลติ้ง (ABeam Consulting) บริษัทดีลอยต์ (Deloitte) และบริษัทไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ISS Consulting) ได้เข้าร่วม SAP Concur Partner Program เพื่อให้บริการติดตั้งระบบแก่ลูกค้าในประเทศไทยโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การบริการโซลูชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้เป็นระบบดิจิทัลชั้นนำระดับโลกในด้านการจัดการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และใบเสร็จเบิกจ่ายแบบครบวงจรSAP Concur เป็นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับองค์กร จากผลสำรวจล่าสุด Finance in the New World of Work จัดทำโดย SAP Concur พบว่าร้อยละ 40 ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ ผู้บริหารและนักธุรกิจไทย (PMEBs : professionals, managers, executives and businessmen) จำเป็นต้องเคลมค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์ม หรือการแนบใบเสร็จต่างๆ ทำให้รบกวนเวลาการทำงานอย่างมาก โดยผลสำรวจพบว่าร้อยละ 36 ต้องการให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายเป็นแบบอัตโนมัตินอกจากนี้ จากการให้บริการลูกค้ามากกว่า 700 องค์กรทั่วเอเชีย อเมริกา และยุโรป บริษัทเอบีม คอนซัลติ้ง ได้ทำงานร่วมกับลูกค้าในการตรวจสอบและช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบดิจิทัล พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีตัวอย่างผู้ใช้ SAP Concur คือ บริษัท ดีลอยต์ ประเทศไทย บริษัทวิจัยการเงิน เทคโนโลยี ภาษี และบุคลากร ที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้า ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกๆ ด้านด้วยโซลูชัน SAP Concur ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การติดตั้ง ตลอดจนให้การอบรม บริหารและจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้เข้ากับระบบของลูกค้า รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านภาษี นอกจากนี้ บริษัทดีลอยต์ ประเทศไทย ยังให้การบริการโซลูชัน SAP Concur เวอร์ชันภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยอีกด้วยยังมีบริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง เป็นพาร์ตเนอร์ของSAP ระดับแพลทินัม และเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการลูกค้าในทุกๆขนาดของธุรกิจใน​ยุคดิจิทัล เช่น การให้คำปรึกษาการเปลี่ยนแปลงไอที ซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมถึงการจัดการแอปพลิเคชันและให้บริการคลาวด์ เป็นต้น