ฟอร์ติเน็ตปลื้ม! คว้ารางวัล Google Cloud Technology Partner of the Year ด้านความปลอดภัย

ฟอร์ติเน็ต (Fortinet) รับรางวัลจากกูเกิล Google Cloud Global Technology Partner of the Year ด้านความปลอดภัย ประจำปี ค.ศ.2020 ตอกย้ำว่าฟอร์ติเน็ตผสมผสานรวมฟังก์ชันอัจฉริยะซิเคียวริตีแฟบริคเข้ากับ Google Cloud มานานกว่า 5 ปี ช่วยปกป้องเวิร์กโหลดของธุรกิจได้ทั่วทั้งองค์กรจอห์น แมดดิสัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และรองประธานอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า ฟอร์ติเน็ตภูมิใจที่ได้รับรางวัล Google Cloud Technology Partner of the Year ด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นการยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่นของบริษัทในการผสมผสานเทคโนโลยี Google Cloud รวมเข้ากับการทำงานของซิเครียวริตีแฟบริคเพื่อมอบการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่สร้างสรรค์"รางวัลนี้ยังนับเป็นข้อพิสูจน์ในความร่วมมือที่ยาวนานกับ Google Cloud ที่ฟอร์ติเน็ตยินดีจะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อสร้างการรักษาความปลอดภัยของระบบคลาวด์ขั้นสูงให้แก่ลูกค้าร่วมกัน”เควิน อิปุรานิ รองประธานองค์กร Global Partner Ecosystem บริษัท Google Cloud กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีที่ฟอร์ติเน็ตเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแห่งปี 2020 รางวัลนี้ยกย่องความมุ่งมั่นของฟอร์ติเน็ตที่ทุ่มเทต่อความสำเร็จของลูกค้า และการส่งมอบโซลูชันอันเป็นนวัตกรรมและสนับสนุน Google Cloud ในด้านความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันให้เร็วขึ้นเพื่อก้าวเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในยุคนวัตกรรมดิจิทัลนี้ โดยนิยมใช้ Google Cloud เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ประมวลผล ขยายบริการดิจิทัลในโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ไปในทุกที่ฟอร์ติเน็ตย้ำว่า ความสำเร็จจากระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่ฟอร์ติเน็ตพัฒนาใน Google Cloud เป็นเหตุผลสำคัญที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและส่งให้ลูกค้าร่วมของทั้ง 2 องค์กรได้รับประโยชน์อันมีคุณค่าหลายด้าน ทั้งการช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการความปลอดภัยได้ โดยสามารถบริหารและควบคุมได้บนหน้าจอเดียวกันสำหรับทั้ง Google Cloud และศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรต่างๆ และการเพิ่มศักยภาพการมองเห็นเชิงลึกและการควบคุมผ่านคลาวด์ ในการบริหารเวิร์กโหลดและแอปพลิเคชันของ Google Cloudนอกจากนี้ ยังมีการยกระดับความปลอดภัยให้อุปกรณ์ปลายทาง ด้วยระบบการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองสำหรับอุปกรณ์ปลายทางผ่านคลาวด์ ที่อิงตามพฤติกรรมมากกว่าการใช้ซิกเนเจอร์ และการใช้ประโยชน์จาก Fortinet Cloud Security Services Hub ในการเชื่อมต่อแบบมัลติเลเยอร์ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ รวมถึงการมีออปชันรูปแบบบริการให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่บริการแบบเวอร์ชวลในรูปแบบ VM และ SaaS (Security-as-a-Service) สามารถเลือกอัตราค่าบริการได้ทั้งแบบ BYOL และจ่ายตามการใช้งาน (Pay-as-you-go : PAYG) ที่ยืดหยุ่น และประหยัด"ฟอร์ติเน็ตได้ทุ่มเทการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญด้วยการขยายศักยภาพของแพลตฟอร์มอัจฉริยะซิเคียวริตีแฟบริคสร้างนวัตกรรมโซลูชัน Adaptive Cloud Security ป้อนลูกค้าร่วมของ 2 องค์กร เพื่อปกป้องเวิร์กโหลดของลูกค้าในระบบ Google Cloud ช่วยให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ และช่วยให้ธุรกิจปลอดภัย ฟอร์ติเน็ตนับเป็นพาร์ตเนอร์ระดับ Google Cloud Premier Partner อย่างภาคภูมิใจ และ Google Cloud เป็นพาร์ตเนอร์ประเภท Fortinet Fabric-Ready Partner ของฟอร์ติเน็ตอีกด้วย” ฟอร์ติเน็ตย้ำทั้งนี้ โซลูชันด้านความปลอดภัยเครือข่ายชั้นนำของฟอร์ติเน็ตที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มของ Google Cloud ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์นั้น เช่น FortiGate-VM และ SD-WAN ที่ให้คุณสมบัติการป้องกันขั้นสูงสำหรับองค์กรทุกขนาดบนแพลตฟอร์มของ Google Cloud ยังมี FortiWeb Web Application Firewall เป็นไฟร์วอลล์สำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บที่มาพร้อมกับคุณสมบัติและเอ็นจินด้านการตรวจจับที่ใช้เทคโนโลยี AI จึงสามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย IaaS บนคลาวด์ ในการปกป้องแอปพลิเคชันบนเว็บจากภัยที่คุกคามจากช่องโหว่ โดยเฉพาะภัยประเภทบอท ภัยจากการอัปโหลดมัลแวร์ ภัยการโจมตี DDoS ภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (APT) และภัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (Zero-Day) ได้เป็นอย่างดียังมี FortiManager ที่ช่วยให้มีการบริหารจัดการบนจอเดียวสำหรับการป้องกันแบบครบวงจรทั่วทั้งเครือข่ายขององค์กร ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทราฟฟิกของเครือข่ายและนำเสนอวิธีการกักกันภัยคุกคามในระดับองค์กรได้ และ FortiCWP ที่ปกป้องเวิร์กโหลดบนคลาวด์ พร้อมจัดการด้านความปลอดภัยบนคลาวด์สำหรับเวิร์กโหลดที่ทำงานบน Google Cloud และผสานรวม API เข้าไปในระบบบริหารของ Google Cloud และบริการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติของฟอร์ติซีดับเบิลยูพีจะช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและติดตามทรัพยากรระบบคลาวด์ อันรวมถึงการกำหนดค่า กิจกรรมและทราฟฟิกการรับส่งข้อมูลได้ ทั้งนี้ ฟอร์ติซีดับเบิลยูพียังทำงานร่วมกับศูนย์ Google Security Command Center (SCC) เพื่อให้มองเห็นและผสานรวมข้อมูลภัยคุกคามข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างทั่วถึงรวมถึง SAP S/4HANA บน Google Cloud ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันที่สามารถขยายขนาดได้ตามปริมาณงานบนคลาวด์ ทั้งนี้ ซิเคียวริตีแฟบริคบน Google Cloud จะช่วยปกป้องพื้นผิวการโจมตีบนโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ที่รองรับการใช้ระบบ SAPในภาพรวม ฟอร์ติเน็ตได้ร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อมอบการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองปลายทางอันทันสมัย เพื่อลดความเสี่ยงของอุปกรณ์ที่อาจถูกคุกคาม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งมอบแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลูชันฟอร์ติอีดีอาร์ (FortiEDR) ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการตรวจสอบตามพฤติกรรมจึงช่วยยกระดับโซลูชัน Edge และที่เป็น Zero Trust ของ Google Cloud ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น โซลูชันยังสามารถตรวจจับการละเมิดกิจกรรมบนระบบปฏิบัติการที่ถูกกฎหมาย การกลบเกลื่อนการละเมิดในแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานปกติของระบบ และจัดประเภทของการละเมิดโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์และการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของฟอร์ติการ์ดแล็บได้อย่างแข็งแกร่งทั้งนี้ ฟอร์ติอีดีอาร์ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอผ่านการทดสอบเปรียบเทียบซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยด้านความปลอดภัยชั้นนำระดับโลกที่เป็นอิสระ AV Comparatives รวมทั้ง MITER Engenuity และองค์กรลูกค้าเอง ฟอร์ติอีดีอาร์มีกำหนดวางตลาดที่ Google Cloud Marketplace เร็วๆ นี้