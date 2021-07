แคนนอนอัดฉีดศูนย์บริการ เดลิเวอรีรับเครื่องไปซ่อม-จัดโปรลด 70% ชวนลูกค้าล้างเลนส์กล้อง

แคนนอน (Canon) จัดโปรโมชันลดราคาบริการสุดคูลตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ “Stay Home” รองรับกลุ่มพรินเตอร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ บางบริการลดราคาสูงสุด 70%น.ส.เนตรนรินทร์ จันทร์จรัสสุข ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์พรินเตอร์ และฝ่ายบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์กล้องและพรินเตอร์ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า จากการขอความร่วมมือให้หน่วยงานเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Work From Home แบบ 100% และออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งล่าสุด แคนนอนเข้าใจถึงความกังวลของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่าอาจจะได้รับความไม่สะดวกเรื่องการเดินทางมาใช้บริการที่ศูนย์บริการ และกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย จึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการซ่อมบำรุงเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งานว่าจะสามารถทำงานผ่านผลิตภัณฑ์แคนนอนได้อย่างราบรื่น และยังเป็นการช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย"เช่น การลดค่าบริการสูงสุด 70% สำหรับบริการทำความสะอาดกล้องและเลนส์แคนนอน การเพิ่มบริการ Delivery Service รับ-ส่งพรินเตอร์ กล้องและเลนส์จากบ้านเพื่อนำมาซ่อมที่ศูนย์ฯ การให้บริการ Onsite Service ส่งช่างผู้เชี่ยวชาญไปซ่อมพรินเตอร์ให้ถึงที่พร้อมขยายระยะเวลาในการรับประกันเพิ่มเป็น 2 เท่า นอกจากนี้ ยังมีคอร์สสอนถ่ายภาพฟรีทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการถ่ายภาพ ความรู้ในการใช้งาน โดยรับคำปรึกษาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญจากแคนนอนให้ลูกค้าที่สนใจในระหว่างช่วงที่ต้องอยู่บ้านอีกด้วย"แคนนอนมองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันว่ายังคงน่าเป็นห่วง และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์ ธุรกิจที่ต้องปรับวิธีการดำเนินงาน พนักงานที่ต้องทำงานที่บ้าน ตลอดจนเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่ในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าจะต้องรอบคอบมากขึ้น ซึ่งการทำงานในแต่ละวันจำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ ในบางครั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้ แต่ตอนนี้ผู้ใช้งานพรินเตอร์และอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะแคนนอนเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งปัญหาด้านการเดินทางและด้านการเงินจึงได้ออกบริการและโปรโมชันสุดคุ้มเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถทำงานผ่านอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยไปพร้อมกันแคนนอนจึงชวนทุกคนปัดฝุ่นอุปกรณ์ถ่ายภาพคู่ใจแบบสบายกระเป๋ากับโปรโมชัน “ล้างเลนส์ ลดเลย” เพราะอุปกรณ์กล้องและเลนส์ ยังคงเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับนักสร้างคอนเทนต์รุ่นใหม่ รวมถึงช่างภาพที่สนใจในธุรกิจ Stock Photo อยู่ไม่น้อย ในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจจะกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย แต่การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยังเป็นสิ่งสำคัญ แคนนอนจึงมอบโปรโมชันพิเศษเพื่อให้เหล่าผู้ใช้กล้องแคนนอนสามารถส่งเลนส์ไปล้างให้สะอาดเอี่ยมในราคาประหยัด ด้วยส่วนลดค่าบริการล้างเลนส์ที่จัดหนักลดสูงสุดถึง 70% เมื่อส่งชุดกล้องพร้อมเลนส์แคนนอนประกันศูนย์รุ่นใดก็ได้มาทำความสะอาด โดยไม่จำกัดจำนวนชุดต่อลูกค้า 1 ราย (1 ชุด หมายถึง กล้อง 1 ตัว และเลนส์สูงสุด 2 ชิ้น) ซึ่งบริการนี้จะเป็นบริการทำความสะอาดภายในหรือภายนอกเท่านั้น ใครที่กำลังอยากปัดฝุ่นให้กล้องและเลนส์ตัวโปรดสามารถมารับบริการโปรโมชันสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564แคนนอนย้ำว่า พร้อมรองรับในกรณีที่พรินเตอร์ กล้อง และเลนส์เกิดอาการงอแงต้องส่งซ่อมแต่ผู้ใช้ไม่อยากเดินทาง เนื่องจากแคนนอนจะบริการรับ-ส่งให้ในชื่อบริการ Delivery Service ซึ่งจะลดค่าบริการให้เป็นพิเศษในช่วงนี้ ได้แก่ บริการรับ-ส่งพรินเตอร์ เพื่อนำไปซ่อมที่ตัวแทนศูนย์บริการใกล้บ้าน คิดอัตราค่าบริการเพียง 200 บาท (ไป-กลับ) สำหรับเครื่องพรินเตอร์ในประกัน และ 300 บาท (ไป-กลับ) สำหรับเครื่องพรินเตอร์ที่หมดประกันแล้ว ขณะที่บริการรับ-ส่งกล้องและเลนส์ทุกรุ่นของแคนนอนเพื่อนำมาซ่อมที่ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีให้เลือกแบบซ่อมปกติ (เปลี่ยนอะไหล่) ภายในระยะเวลาทำการ 15 วัน และแบบซ่อมด่วนภายใน 1 วัน (เฉพาะบริการความสะอาด) ค่าบริการรับและส่ง เริ่มต้นที่ 200-300 บาท สามารถใช้บริการโปรโมชันกันได้ยาวๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564 ซึ่งบริการนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค New Normal ของลูกค้าให้สะดวกสบายและคลายกังวลไปได้มากทีเดียวสำหรับบ้านพักอาศัย แคนนอนมองว่าโฮมออฟฟิศขนาดย่อม หรือออฟฟิศขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องพรินเตอร์เลเซอร์ขนาดใหญ่ หรือเครื่องพรินเตอร์แบบมัลติฟังก์ชันครบทั้งพิมพ์ สแกน และถ่ายเอกสาร หรือมีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น เมื่อเกิดปัญหา และต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแก้ไขอย่างทันท่วงที แคนนอนจะให้บริการ Onsite Service ส่งช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าไปซ่อมพรินเตอร์ให้ลูกค้าได้อุ่นใจถึงที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (โดยช่างที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย มีการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ และสวมถุงมือ ตลอดการปฏิบัติงาน) พร้อมโปรโมชันพิเศษขยายเวลารับประกันเพิ่มถึง 2 เท่า โดยขยายเวลารับประกันอะไหล่หลังการซ่อมจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน และขยายเวลารับประกันค่าบริการหลังการซ่อมจาก 1 เดือน เป็น 2 เดือน สามารถใช้บริการสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์โปรซีรีส์ และเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564ที่น่าสนใจคือ EOS ON AiR คอร์สออนไลน์ที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยกล้องแคนนอน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New Normal แคนนอนใช้คอร์สเรียนแบบออนไลน์มาช่วยแนะนำและอัปสกิลการใช้งานกล้องให้เหมาะสำหรับการต่อยอดธุรกิจตามกระแสแนวใหม่ (Social Commerce) เช่น การนำกล้องมาถ่ายทอดสด (ไลฟ์สตรีม) เพื่อขายของ การสอนหรือเปิดคลาสเรียนแบบออนไลน์ หรือการแคสเกม โดยเนื้อหามีตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงที่เหมาะสมกับเหล่าผู้ใช้งานที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ เช่น Facebook Live ที่จะมาแชร์เทคนิคการทำไลฟ์สตรีม คลาสสอนถ่ายภาพเพื่อการขายหรือโปรโมตสินค้า รวมถึงการสอนแบบกลุ่มปิดตามหัวข้อที่สนใจแบบเจาะลึกยังมีบริการใหม่ล่าสุดอย่าง Virtual Touch & Try สำหรับผู้สนใจซื้อกล้องและเลนส์หรือดูข้อมูลแล้วยังไม่เข้าใจและยังมีข้อสงสัย แคนนอนจึงยกหน้าร้านมาไว้ในออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้ลองพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ ที่สนใจแบบละเอียดและใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญเหมือนเดินเข้าไปที่หน้าร้าน