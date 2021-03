TikTok กางกลยุทธ์ปี 2564 เพิ่มศักยภาพผู้ใช้และธุรกิจให้เติบโตบนโลกออนไลน์

สุรยศ เอี่ยมละออ Head of Consumer Marketing แพลตฟอร์ม TikTok กล่าวว่า ผลสำรวจของ Neilsen ในปี 2563 พบว่า คนไทยใช้เวลากับสื่อดิจิทัลผ่านทางสมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6.08 ชั่วโมงต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 59% จากช่วงต้นปีที่มีการใช้เวลา 3.51 ชั่วโมงต่อวัน และมากไปกว่านั้น ข้อมูลจาก MediaBrix ในปี 2563 ระบุว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีการรับชมคอนเทนต์ประเภทวิดีโอ โดย 55% มีการรับชมทุกวัน 90% ชื่นชอบวิดีโอสั้นแนวตั้ง และ 72% เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และรู้จักบริการต่างๆ ผ่านคอนเทนต์ประเภทวิดีโอรวมไปถึงข้อมูลจาก SteamElement ในปี 2563 ระบุว่า Live Streaming กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยพบว่า มีการเพิ่มขึ้นของคอนเทนต์จากการ Live Steaming ถึง 99% เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และปี 2563 สะท้อนให้เห็นว่า คอนเทนท์วิดีโอได้เข้ามาช่วงชิงเวลาของกลุ่มผู้ชมในโลกออนไลน์สอดคล้องกับปรากฏการณ์ความสำเร็จของ TikTok ทั้งในด้านการเติบโตของจำนวนผู้ใช้และการใช้เวลาบนแพลตฟอร์ม โดยข้อมูลจาก App Annie เปรียบเทียบการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ระหว่างเดือนมกราคมปี 2564 กับเดือนมกราคมปี 2563 พบว่า ในประเทศไทยมีการดาวน์โหลด TikTok เพิ่มสูงขึ้นถึง 44% และมีการเพิ่มขึ้นของการใช้เวลาบนแพลตฟอร์มของผู้ใช้แต่ละคนสูงถึง 71% โดยมีระยะเวลาการใช้งานในแต่ละครั้งเพิ่มสูงขึ้น 47%รวมถึงล่าสุดได้มีการสำรวจความรู้สึกของผู้ใช้คนไทยที่มีต่อ TikTok โดย Kantar ในปี 2563 พบว่า 83% ของผู้ใช้รู้สึกว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มผู้นำกระแส และ 82% มองว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นบวกและทำให้ผู้ใช้รู้สึกดีเมื่อได้ใช้เวลาบนแพลตฟอร์ม จากข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันสะท้อนภาพความสำเร็จและโอกาสของ TikTok ในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจสุรยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 ถือเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้และครีเอเตอร์บน TikTok ซึ่งเป็นส่วนสำคัญใน Ecosystem มีการเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นในทุกมิติ โดยมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 18-34 ปี ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนมากกว่า 50% ของจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในประเทศไทย อีกทั้งความหลากหลายของคอนเทนต์บน TikTok ทั้งคอนเทนต์ความบันเทิงและสาระความรู้ที่เติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้น สร้างกระแสให้เกิดเป็นไวรัลได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการแจ้งเกิดให้แก่ครีเอเตอร์ดาวรุ่งหน้าใหม่มากมาย พร้อมนำไปสู่การสร้างอาชีพจากการเป็นครีเอเตอร์ของ TikTokสำหรับก้าวต่อไปในประเทศไทย TikTok จะยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1.การสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ ได้แก่ การขยายช่วงเวลาแห่งความสุขบนแพลตฟอร์มด้วยการเพิ่มความยาววิดีโอเป็น 3 นาที สำหรับผู้ใช้ทุกคน และการต่อยอดความสำเร็จของ TikTok LIVE ที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่อย่าง Multi-Guest เพื่อให้ผู้ใช้สามารถชวนเพื่อนมาร่วมไลฟ์พร้อมกันได้สูงสุด 3 คน และ Live Countdown Sticker ที่จะแสดงเวลานับถอยหลังก่อนเริ่มไลฟ์2.การยกระดับคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มด้วยการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนต์ประเภท PGC (Professionally Generated Content) จากผู้ผลิตคอนเทนต์มืออาชีพ เช่น สำนักข่าว ค่ายเพลง ค่ายละคร ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น รวมถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์แนวใหม่ โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวซีรีส์แนวตั้งแบบสั้นครั้งแรกในเมืองไทยบน TikTok โดยร่วมมือกับ Star Hunter ในการเปิดตัวซีรีส์เรื่อง "Bad Roommate" นำแสดงโดยศิลปินดาราชื่อดังและครีเอเตอร์ดังบน TikTok โดยความยาวของซีรีส์แต่ละตอนจะอยู่ที่ 1-3 นาทีและ 3.การพัฒนาความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับพันธมิตร เช่น ล่าสุด TikTok ร่วมมือกับ Pomelo แบรนด์แฟชั่นชื่อดังเปิดตัวคอลเลกชันสตรีทแวร์สุดพิเศษ โดยนำเอาโลโก้ TikTok มาสร้างสรรค์เป็นลายปรินต์สุดเก๋ เป็นต้นสิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing กล่าวว่า ในปี 2564 TikTok For Business วางกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 1.การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือเพื่อเป็นประโยชน์กับนักการตลาดผ่านกิจกรรมในหลายรูปแบบทั้งการจัดงานสัมมนาออนไลน์ การแชร์ข้อมูลเชิงลึก และการให้โซลูชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักการตลาด อย่าง TikTok Unboxed กิจกรรมสัมมนาออนไลน์เพื่อแชร์ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละอุตสาหกรรม และการจัดทำข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดดิจิทัลให้เหมาะสมกับเทศกาลต่างๆ2.การสนับสนุนและสร้างการเติบโตให้แก่ SME ผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการใช้งานโซลูชัน TikTok For Business และเทคนิคการทำการตลาดดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดงานสัมมนาออนไลน์ Grow with TikTok และ Starter Lab ที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจด้านการใช้ TikTok For Business การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับการตลาด SME ในแต่ละประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้ความรู้และเทคนิคการทำตลาดดิจิทัลที่ทันสมัยแก่ SME3.การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมครีเอทีฟ ผ่านการจัดกิจกรรมและการให้เครื่องมือสำหรับการสร้างสรรค์งานครีเอทีฟบน TikTok ได้แก่ การจัดงานสัมมนาออนไลน์ การจัดทำ Creative Play Book คู่มือแนะนำการทำครีเอทีฟ และทีมงาน Creative Lab Support Team ที่จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในด้านการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาด หรือการโฆษณาบน TikTok