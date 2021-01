ทรูออนไลน์คว้า 2 รางวัล จาก nPerf ขึ้นแท่น “อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์-ไฟเบอร์” ดีที่สุดในไทยปี 2563

“รางวัลอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ที่ดีที่สุดในไทยประจำปี 2563”

รางวัลไฟเบอร์ดีที่สุดในไทยประจำปี 2563”

ทรูออนไลน์ เน็ตบ้านอันดับหนึ่งของไทย ย้ำภาพผู้นำบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตหนึ่งเดียวที่เคียงคู่ดูแลชาวไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจใช้งานได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ล่าสุดคว้า 2 รางวัลจากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลก nPerf ได้แก่และโดยnPerf ได้ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านของประเทศไทยประจำปี 2563 (Fixed Internet Performances) ซึ่งผลการสำรวจได้รวบรวมจากผู้ใช้งานแอป nPerf ทั้งหมด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 เก็บผลการทดสอบทั้งหมด จำนวน 12,130,702 ครั้ง พบว่า ทรูออนไลน์ สามารถทำคะแนนรวมได้สูงสุด 174,771 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (ISP) รายอื่น มีคะแนนสูงสุดทั้งความเร็วในการดาวน์โหลด 281.40 Mb/s และความเร็วในการอัปโหลด 175.96 Mb/s นอกจากนี้ยังได้ทดสอบความเร็วไฟเบอร์ ตลอดปี 2563 (FTTH/Fiber to the home) โดยทดสอบทั้งสิ้น 5,177,367 ครั้ง ทรูออนไลน์ได้คะแนนสูงสุด 199,465 คะแนน มีความเร็วสูงสุดในการดาวน์โหลดที่ 504.66 Mb/s และความเร็วอัปโหลดสูงสุดที่ 317.88 Mb/s ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทรูออนไลน์ในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดแก่คนไทย ด้วยการสรรหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอินเทอร์เน็ตบ้านของไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลกมาตลอด16 ปีนายธนภูมิ ภาคย์วิศาล ผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานการพาณิชย์ทรูออนไลน์ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "การได้รับรางวัลจาก nPerf ทั้ง 2 รางวัลนี้ เป็นสิ่งที่ทีมงานทรูออนไลน์ภาคภูมิใจ เพราะนอกเหนือจากครองความเป็นผู้นำตลาดบรอดแบนด์ในไทยแล้ว รางวัลนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าชาวไทยมาโดยตลอด 16 ปี ทั้งเรื่องของการขยายโครงข่ายไฟเบอร์บรอดแบนด์ของทรูออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมทั้งการเดินหน้าลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก ขณะเดียวกันก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความเร็วในการใช้งานอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ให้คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรฐานความเร็ว 1 Gbps รายแรกในประเทศไทย True Gigatex Fiber ในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม Band Steering ที่รวมทุกคลื่นความถี่เป็นหนึ่งเดียว (2.4GHz และ 5GHz) ซึ่งจะเลือกสัญญาณ WiFi ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอัตโนมัติ และอุปกรณ์เสริม True Gigatex Mesh WiFi อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ให้แรงทั่วบ้าน สำหรับบ้านขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องเดินสาย LAN เพื่อสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และเพิ่มประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ ในรายงานของ nPerf ยังระบุว่า ค่าเฉลี่ยในการดาวน์โหลดในปี 2563 เพิ่มขึ้น 125% สูงถึง 227 Mb/s และค่าอัปโหลดเพิ่มขึ้น 106% สูงถึง 150 Mb/s โดยอินเทอร์เน็ตบ้านในไทยสามารถทำความเร็วได้ดีกว่าหลายๆประเทศในแถบยุโรปอีกด้วย ซึ่งทำให้นานาชาติเห็นว่า คุณภาพมาตรฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไทย มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีได้เทียบเท่ามาตร ฐานโลก ทรูออนไลน์จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของไทยอย่างต่อเนื่อง และจะส่งมอบประสบการ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดให้ลูกค้าชาวไทยตลอดไป"ทั้งนี้ nPerf เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ทดสอบคุณภาพอินเทอร์เน็ตระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งให้บริการมาตั้งแต่ปี 2003