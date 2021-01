nPerf มอบเครือข่ายยอดเยี่ยมดีที่สุดในไทยให้ ‘ทรูมูฟ เอช’ 5 ปีซ้อน

สถาบันทดสอบคุณภาพเครือข่ายระดับโลกอย่าง nPerf ได้ประกาศผลการทดสอบสำรวจความเร็วโมบายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 การันตีให้ ทรูมูฟ เอช เป็น “เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2563” ครองแชมป์ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2559-2563 โดยมีคะแนนนำใน 4 หมวดการทดสอบที่สำคัญๆ ทั้งความเร็วดาวน์โหลดที่ดีที่สุด (Best Download Speed) ค่าความหน่วงต่ำหรือ Latency ดีที่สุด (Best Latency) การเบราว์ซิง หรือคุณภาพในการเปิดเว็บที่ดีที่สุด (Best Browsing Performance) และการสตรีมมิ่ง หรือคุณภาพการสตรีมมิ่งวิดีโอที่ดีที่สุด (Best Streaming Performance)นายจิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ความทุ่มเทของทีมงานทรูมูฟ เอช ในการพัฒนาเครือข่ายที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย ได้รับการยืนยันการันตีจากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลกอย่าง nPerf ให้ทรูมูฟ เอชเป็น “เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2563” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2563 ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเดินหน้าพัฒนาคุณภาพสัญญาณให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียนและการทำงาน เรายิ่งตระหนักดีว่าคุณภาพของการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะเชื่อมโยงทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความผูกพันของคนไทยให้ยังคงใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งทีมงานดูแลโครงข่ายของทรูมูฟ เอช ได้ทุ่มเททำงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการสื่อสารทุกรูปแบบในภาวะวิกฤตนี้ผลการทดสอบที่ได้รับจากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลกอย่าง nPerf ได้แสดงให้เห็นว่า ทรูมูฟ เอช มีคะแนนนำรวมสูงสุดเพิ่มเป็น 70,855 คะแนน และมีคะแนนนำใน 4 หมวดการทดสอบที่สำคัญๆ ทั้งความเร็วดาวน์โหลดที่ดีที่สุด (Best Download Speed) 40.7 Mb/s ค่าความหน่วงต่ำ หรือ Latency ดีที่สุด (Best Latency) 32.1 ms การเบราว์ซิง หรือคุณภาพในการเปิดเว็บที่ดีที่สุด (Best Browsing Performance) ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 58.8 % โดยพิจารณาจากคุณภาพการเปิด 5 เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยใช้บ่อยที่สุด และการสตรีมมิ่งหรือคุณภาพการสตรีมมิ่งวิดีโอที่ดีที่สุด (Best Streaming Performance) ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 77.7% โดยพิจารณาจากคุณภาพการรับชมวิดีโอบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยูทูป ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวนอกจากจะย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทรูมูฟ เอชในการดูแลและพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นผู้นำเครือข่ายที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า รายแรก รายเดียวที่ครบสุดทุกย่านความถี่แล้ว ยังเป็นเสมือนคำสัญญาว่าเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะดูแลคุณภาพสัญญาณให้ดีที่สุด ทั้ง 4G /5G/ WiFI เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยได้รับประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดตลอดไปทั้งนี้ nPerf เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ทดสอบคุณภาพอินเทอร์เน็ตบนมือถือแบบรอบด้านระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งให้บริการมาตั้งแต่ปี 2003 โดยทดสอบคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ประกาศผลรางวัลล่าสุดในหมวดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet) ประจำปี 2563 โดยรวบรวมผลทดสอบจากผู้ใช้งานแอป nPerf ทั้งหมดในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,902,011 ครั้งทรูมูฟ เอชได้คะแนนรวมสูงสุดที่ 70,855 คะแนน และมีคะแนนนำใน 4 หมวดการทดสอบที่สำคัญๆ ทั้งความเร็วดาวน์โหลดที่ดีที่สุด (Best Download Speed) 40.7 Mb/s ค่าความหน่วงต่ำ หรือ Latency ดีที่สุด (Best Latency) 32.1 ms การเบราว์ซิง หรือคุณภาพในการเปิดเว็บที่ดีที่สุด (Best Browsing Performance) ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 58.8 % โดยพิจารณาจากคุณภาพการเปิด 5 เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยใช้บ่อยที่สุด และการสตรีมมิ่ง หรือคุณภาพการสตรีมมิ่งวิดีโอที่ดีที่สุด (Best Streaming Performance) ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 77.7% โดยพิจารณาจากคุณภาพการรับชมวิดีโอบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยูทูป ซึ่งทรูมูฟ เอชสามารถรักษาแชมป์เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทยต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2563