ปรากฏการณ์ ‘The First 5G Citizens’ อัจฉริยะเหนือชั้นของการส่งมอบ iPhone 12 ที่ครบสุดในประวัติศาสตร์ ดีกว่า ครบกว่า แรงกว่า จาก TRUE 5G

00.01 น. คืนวันที่ 27 พ.ย. ทรูสร้างปรากฏการณ์ให้ลูกค้าคนพิเศษรับ iPhone 12 ผ่าน 3 ช่องทาง TrueRyde, True Branding Shop Siam Square Soi 2 และครั้งแรกในไทยกับ THE FIRST ‘DRIVE-TRUE’ 5G at True Digital Park” บริการแบบ Drive Thru ขานรับชีวิตวิถีใหม่แบบ Social distancingล่าสุด ทรูเปิดตัวช่องทางพิเศษบริการแบบ Drive Thru ครั้งแรกของเมืองไทยกับประสบการณ์การส่งมอบแบบ Social Distancing ขานรับชีวิตวิถีใหม่ ที่ True Digital Park โดยลูกค้าที่ได้รับเครื่องเวลา 00.01 ของคืนวันที่ 27 พ.ย. ได้ทำการสั่งซื้อและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถขับรถเข้ามารับเครื่องได้ทันที00.00.01 คืนวันที่ 27 พ.ย. ไรเดอร์ม้าไวของ “ทรูไรด์” TrueRyde พร้อมปรากกฏกายส่งเครื่อง iPhone 12 ให้ถึงบ้านเพื่อให้ลูกค้าทรูได้เป็นคนไทยกลุ่มแรกที่รับเครื่องถึงหน้าบ้าน เรียกว่าเป็นบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนที่ชอบอยู่ติดบ้าน หรือต่อให้ไม่ว่างก็ยังได้สิทธิรับประสบการณ์อัจฉริยะเช่นกันทรูเปิดอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มแรกที่ได้มาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการรับ iPhone 12 แบบ VIP และยังได้เลือกแพกเกจที่ดีที่สุด ซีเล็กซ์ข้อเสนอเด็ดๆ ด้วยตัวเอง เปิดให้ Walk in เข้ารับบริการกันตั้งแต่ 4 ทุ่ม งานนี้ปิ่น-เก็จมณี ควงน้องเจ้านาย มาร่วมเป็นหนึ่งในลูกค้าที่สร้างประสบการณ์ใหม่กับ True 5Gสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะบนเครือข่ายทรู 5G ที่ดีกว่า ครบกว่า แรงกว่า ด้วยคลื่นครบสุด 7 ย่านความถี่มากที่สุดในไทย ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมใช้งานได้จริงแล้ววันนี้บนคลื่น 2600 MHz. เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุดของ iPhone 12 ก่อนใครในเวลา 00.01 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอชทรูมูฟ เอช จำหน่าย iPhone 12 ใหม่ทุกรุ่น ได้แก่ iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 และ iPhone 12 mini ซึ่งมาพร้อมระบบกล้องแบบใหม่ที่เหนือชั้น ตัวเครื่องด้านหน้าแบบ Ceramic Shield ใหม่ จอภาพ Super Retina XDR แบบขอบจดขอบเพื่อประสบการณ์การรับชมที่เต็มอิ่มและชิป A14 Bionic ที่ออกแบบโดย Apple ซึ่งเป็นชิปสำหรับสมาร์ทโฟนที่เร็วที่สุด โดยทั้งหมดนี้มาในดีไซน์ใหม่ที่สวยงามรองรับประสบการณ์ 5G สุดล้ำบนเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับความเร็วสูงสุด คุ้มกว่ากับข้อเสนอที่ดีที่สุดจากทรูมูฟ เอช พร้อมด้วยบริการและสิทธิพิเศษที่มากกว่าทั้งทรูไอดี ทรูการ์ด และทรูพอยท์· ลูกค้าแบบรายเดือน รับส่วนลดค่าเครื่อง iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max สูงสุด 18,400 บาท เริ่มเพียง 2,262 บาท/เดือน เมื่อสมัครแพกเกจรายเดือนตามที่กำหนด· สำหรับแพกเกจพิเศษ ‘5G Super Max Speed for iPhone’ มอบสิทธิให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ iPhone 12 กับทรูมูฟ เอช เท่านั้น ได้แก่ :- ดูฟรี ทรูพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2020/21 ผ่านแอป TrueID เมื่อสมัครแพกเกจ 1,399 บาทขึ้นไป- รับฟรี บริการ True Protech : เปลี่ยนมือถือทันใจ มีเครื่องใช้ทันที จำนวน 6 เดือน เมื่อสมัคร True Protech 6 เดือนแรก รับฟรี 6 เดือนถัดไป- รับสิทธิประโยชน์พิเศษจาก Apple Service ฟรีค่าบริการรายเดือน Apple Watch มูลค่า 199 บาท นาน 12 เดือน เมื่อสมัครแพกเกจ 1,199 บาทขึ้นไป และ iCloud 50GB นาน 3 เดือน- Easy Swap เก่าแลกใหม่ รับซื้อเครื่องเก่ามูลค่าสูงสุด 25,000 บาท- รับสิทธิแลกซื้ออุปกรณ์เสริม ลดสูงสุด 60% วันนี้ จนถึง 31 ธ.ค.2563ลูกค้าที่สนใจสามารถเป็นเจ้าของ iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 และ iPhone 12 mini ได้แล้ววันนี้ ที่ทรูช้อปทุกสาขาทั่วไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoveh.com/iPhone12