ดีแทคพัฒนาโซลูชัน IoT วิเคราห์การใช้ไฟฟ้า ลดต้นทุนให้ธุรกิจแข่งขันได้

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ระบบพลังงาน เป็นระบบหลังบ้านที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้ราบรื่นในยุคดิจิทัล ความมั่นคงทางพลังงาน ไม่ได้จำกัดอยู่ในบริบทของดีมานด์และซัปพลายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการ “การกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในซัพพลายเชนของธุรกิจดีแทค โดย dtac business จึงได้ร่วมกับพันธมิตรบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า พัฒนาระบบ Monitoring อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยโซลูชัน Smart Monitoring and Service Care For Electric Switchboard โดยความร่วมมือระหว่างอาซีฟา และดีแทค ทำให้การเข้าถึงระบบ Power Monitoring ง่ายขึ้นนอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์ มีการแสดงผลที่ดูเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการอ่านค่าความร้อนความชื้น คาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงาน ทำให้ภาคธุรกิจสามารถติดตามปริมาณการใช้งานได้อย่างเรียลไทม์ และยังมีผลต่อการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นในอนาคตได้อีกด้วยด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี IoT ทำให้ระบบ Monitoring อุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยโซลูชัน Smart Monitoring and Service Care For Electric Switchboard ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่1.ระบบเซ็นเซอร์ ซึ่งทางอาซีฟาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบและติดตั้งเข้ากับตู้ MDB ซึ่งจะตรวจจับอุณหภูมิ ความความชื้น ควัน และความเคลื่อนไหว หรือแม้แต่กรณีไฟกระชาก ทำให้เมื่อเกิดความผิดปกติ ช่างผู้ดูแลสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที2.ระบบประเมินผล ซึ่งใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งโดยดีแทค ในการเก็บข้อมูลและประมวลผล ทำให้สามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนสถิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานของตู้ MDB3.ระบบแสดงผลที่ง่าย ทำให้ผู้เกี่ยวข้องแม้จะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็สามารถอ่านค่าได้ ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล