"ทรูบิสิเนส" ผนึก "ไมโครซอฟท์" วางจำหน่าย Microsoft Surface สำหรับธุรกิจ ตอบโจทย์การทำงานยุค New Normal

ผู้นำบริการ และดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจ จับมือร่วมกับเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายแรกในไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคใหม่ในยุคดิจิทัล และวิกฤต COVID-19 ทำให้เราได้เห็นการทำงานรูปแบบใหม่ ทำงานแบบจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับการทำงานได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมฟังก์ชั่นที่หลากลาย รวมไปถึงเครือข่ายที่เร็ว แรง ทำให้การทำงานไม่มีสะดุด Microsoft Surface จึงเข้ามาตอบโจทย์การทำงานภายใต้วิถีชีวิตใหม่ได้เป็นอย่างดี ยิ่งผนึกกำลังกับทรูบิสิเนส ยิ่งได้รับประสิทธิภาพจากเครือข่ายของทรู มูฟ เอชอย่างแน่นอนต้องบอกว่าภายใต้ความร่วมมือนี้ ย่อมมีสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง มี 3 จุดเด่นของ Microsoft Surface สำหรับลูกค้าธุรกิจ ที่แตกต่างจากเครื่องสำหรับลูกค้าทั่วไป เมื่อซื้อผ่านทรูบิสิเนสสามารถใช้งานผ่าน Window 10 Pro (เครื่องสำหรับบุคคลทั่วไปจะเป็นใช้งานผ่าน Window 10 Home) สามารถรองรับการใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ตัวเครื่องมากกว่ายืนยันตัวตนผ่าน window helloบริการเสริมเฉพาะเครื่องสำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจสำหรับการใช้งานในธุรกิจ ได้แก่ สามารถซื้อประกันเครื่องเพิ่มได้ และซื้อประกันอุบัติเหตุของเครื่องเช่นเครื่องตกหน้าจอแตกหรือตกน้ำ. ระยะเวลาในการให้บริการส่งเคลมน้อยกว่า ใช้เวลาเพียง 3-5 วันทำการ (เครื่องบุคคลทั่วไปใช้เวลา 5-7 วันทำการ) เพื่อการทำงานได้ต่อเนื่อง และสะดวกที่สุดจากจุดเด่นที่กลาวไปนั้น มาดูถึงเหตุผลที่ควรซื้อ Microsoft Surface สำหรับลูกค้าธุรกิจจากทรูบิสิเนส• บริการลูกค้าธุรกิจแบบครบวงจร- แนะนำ และให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อเครื่องรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจ- ซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจใช้งานได้ทันที ที่เดียวได้ครบ- สิทธิพิเศษรับประกันเครื่องนานถึง 3 ปี และบริการหลังการขายจากทีมทรูบิสิเนส• แพ็คเกจคุ้มค่า ได้อุปกรณ์ครบ- แพ็กเกจสุดคุ้มสำหรับการใช้งานในธุรกิจ ทรูมูฟ เอช เน็ต ไม่อั้นเต็มสปีด- รับเครื่องใช้ฟรี ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนในการซื้อเครื่อง และไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า- มาพร้อมอุปกรณ์การใช้งาน Surface ครบเซ็ต คีย์บอร์ดและปากกา(จากปกติต้องซื้อแยกชิ้น)- มีโปรโมชันพิเศษ เมื่อซื้อภายใน 30 พ.ย. 2563 (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)สำหรับสำหรับลูกค้าธุรกิจ จากทรูบิสิเนส มี 2 รุ่น ดังนี้• Surface Go 2 LTE M/8/128 ราคา 2,299 บาทต่อเดือน นาน 24 เดือน• Surface Go 2 LTE M/8/256 ราคา 2,599 บาทต่อเดือน นาน 24 เดือน พร้อมรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาทนาน 24 เดือนเหลือเพียงเดือนละ 2,499 บาท เมื่อสมัครภายใน 30 พ.ย. 2563สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะใช้งานที่มากกว่า สามารถเลือกใช้มี 4 รุ่น ดังนี้• Surface Pro X E/8/128 LTE เพียง 2,799 บาท/เดือน• Surface Pro X E/8/256 LTE เพียง 3,199 บาท/เดือน• Surface Pro X E/16/256 LTE เพียง 3,499 บาท/เดือน• Surface Pro X E/16/512 LTE เพียง 3,999 บาท/เดือนซื้อ Surface Go 2 และ Surface Pro X ทุกรุ่น ภายใน 30 พ.ย. 2563 รับฟรี Google Nest Mini ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับSME ยุคใหม่มูลค่า 2,290 บาทโดยที่ Surface Go 2 LTE สำหรับลูกค้าธุรกิจ เป็นอุปกรณ์ทูอินวันรุ่นใหม่ที่เบาที่สุดของไมโครซอฟท์ ขนาดกะทัดรัด บาง เบา แบตอึด จอสัมผัสขนาด 10.5 นิ้ว รองรับการใช้งานทั้งในรูปแบบแล็ปท็อป และแท็บเล็ตที่พร้อมปรับตามการทำงานทุกรูปแบบ เต็มสมรรถนะด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3 เจนเนอเรชัน 8 และ Windows 10 Pro ให้ธุรกิจมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระดับองค์กรนอกจากนี้ ยังสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ทั้งประกันเครื่องจากอุบัติเหตุ และ Microsoft Endpoint Manager โปรแกรมจํากัดการเข้าถึงเฉพาะแอปพลิเคชันที่พนักงานต้องใช้งานทำงาน เพื่อเสริมความมั่นใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์นอกสถานที่ พร้อมบริการหลังการขายให้ใช้งานได้ไม่สะดุดด้วยระยะเวลาการส่งซ่อมที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นสำหรับลูกค้าทั่วไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับคำปรึกษาในการเลือกรุ่น Microsoft Surface สำหรับธุรกิจที่เหมาะกับการใช้งาน รวมทั้งสั่งซื้อ Microsoft Surface รุ่นอื่นๆ เพื่อใช้ในธุรกิจได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจโทร.1239 กด 1 หรือทรูช็อปสาขาเซ็นทรัลเวิลด์