Rakuten หั่นราคา! เปิดตัวบริการ 5G ความเร็วสูงที่ญี่ปุ่น 900 บาทต่อเดือน

ราคุเท็นโมบายล์ (Rakuten Mobile Inc.) เปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือเทคโนโลยี 5G ความเร็วสูงพิเศษในวันพุธที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ปักธงราคาต่ำกว่า 3 ผู้ให้บริการรายใหญ่ของญี่ปุ่นเกินครึ่ง ขีดเส้นค่าแพคเกจเบาหวิว 2,980 เยน หรือประมาณ 892 บาทต่อเดือนการเปิดตัวบริการใหม่ของ Rakuten Mobile Inc. ถือเป็นเรื่องฮือฮา เพราะ Rakuten คือน้องเล็กที่ถูกจัดเป็นผู้ให้บริการการสื่อสารเคลื่อนที่อันดับ 4 ในเดือนเมษายน ซึ่งขณะนี้ก็ยังตามหลัง 3 พี่ใหญ่วงการมือถือญี่ปุ่นทั้งเอ็นทีทีโดโคโม (NTT Docomo Inc.), เคดีดีไอ (KDDI Corp.) และซอฟต์แบงก์ (SoftBank Corp.)แต่แผนราคาที่เปิดตัวกลับเรียกกระแสได้แรงที่สุด จนอาจทำให้ Rakuten ได้เปรียบในการแข่งขัน แถมยังเติมเชื้อไฟให้เกิดแรงผลักดันไปสู่การปฏิวัติรูปแบบราคาค่าโทรศัพท์แดนอาทิตย์อุทัยที่ต่ำลง ท่ามกลางการอัดฉีดนโยบายสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี โยชิฮิเดะ ซูงะ (Yoshihide Suga) ให้ลดค่าบริการลงด้วยแพคเกจราคาล่าสุด ผู้ใช้ Rakuten 4G จะสามารถใช้บริการ 5G ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประเด็นนี้ ฮิโรชิ มิกิทานิ ประธาน Rakuten Inc. ระบุว่า Rakuten Mobile ต้องการให้บริการ 5G ผ่านแพคเกจราคาเดียว ซึ่งเป็นแพคเกจที่ง่ายและชัดเจน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับบริการ 5G ฟรี ในแพคเกจบริการ 4G ปัจจุบันแพคเกจรายเดือน 2,980 เยนนั้นต่ำกว่าบริการ 5G ของ 3 ผู้ให้บริการในญี่ปุ่น ค่าบริการของทั้ง 3 รายอยู่ในระดับ 6,500-7,500 เยน (1,946-2,246 บาท) โดยราคาจะต่ำลงหากใช้แพคเกจครอบครัว แต่อย่างไรก็ยังสูงกว่าราคาของ Rakutenเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่ Rakuten ยังทำแคมเปญให้ลูกค้า 3 ล้านคนแรกที่สมัครใช้บริการ สามารถใช้ดาต้าและโทรออกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในปีแรกอย่างไรก็ตาม ความครอบคลุมของ 5G ในชายคา Rakuten ยังมีข้อจำกัด ทำให้ผู้ใช้ Rakuten สามารถเชื่อมต่อกับ 5G ได้ในบางพื้นที่ของฮอกไกโด ไซตามะ โตเกียว คานากาว่า โอซาก้า และจังหวัดเฮียวโงะ โดยมีแผนจะขยายบริการให้ครอบคลุม 47 จังหวัดภายในเดือนมีนาคมปีหน้า3 พี่ใหญ่ที่เปิดตัวบริการ 5G ที่ญี่ปุ่นไปแล้วเมื่อต้นปีนี้ยังคงมีพื้นที่ให้บริการที่จำกัดเช่นกัน ขณะที่สมาร์ทโฟน 5G ก็ยังมีราคาแพงจนทำให้การใช้งานไม่แพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ก้าวใหม่นี้อาจเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ Rakuten และกระตุ้นการแข่งขันในตลาดให้ดุดเดือดมากขึ้นสื่อญี่ปุ่นนั้นมองว่า NTT Docomo, KDDI และ SoftBank ยังไม่เล่นสงครามราคากับ Rakuten โดยตรง แต่เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายกดดันให้ผู้ให้บริการ ลดค่าบริการโทรศัพท์มือถือลง การแข่งขันในญี่ปุ่นจึงมีแนวโน้มร้อนแรงขึ้น.