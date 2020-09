สัมผัสชีวิตอัจฉริยะกับ True 5G "ครบกว่า แรงกว่า" เชื่อมต่อชีวิตสุดล้ำแบบไร้ขอบเขต

คิ๊กออฟไปแล้ว กับการเตรียมความพร้อมในการสู้ศึก 5G ของค่าย True เรียกว่าเป็นการพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะ พร้อมส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมครบวงจร เพื่อให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ของคนไทยทุกคน ด้วยดิจิทัลไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบการเดินทางบนเส้นทาง 5G ของทรูนั้น จึงไม่ธรรมดาเหมือนในอดีต ได้เนรมิตเมืองอัจฉริยะสุดล้ำ สะท้อนภาพผู้นำ 5G เมืองไทย ผ่านโฆษณาชุดใหม่ " Come True with TRUE 5G " เป็นการชวนทุกคนมาสัมผัสความอัจฉริยะด้านต่างๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการของทรูถ้าให้ย้อนกลับไปถึงปณิธานของทรู 5G ที่มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายที่ไม่ใช่แค่สัญญาณมือถือ แต่ต้องเป็น Intelligent Connection (การเชื่อมต่ออัจฉริยะ) ที่เชื่อมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม แพลตฟอร์มอัจฉริยะ ที่ทรูมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไว้ด้วยกัน และสามารถสร้างระบบ Ecosystem ได้อย่างสมบูรณ์ความพิเศษของ True 5G ที่จะมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้สมบูรณ์ ครบกว่า แรงกว่า ครอบคลุมกว่า รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการอันดับ 1 ในเอเชีย แปซิฟิก ใช้ได้แล้วครบ 77 จังหวัดทั่วไทยด้วย 7 ย่านความถี่มากที่สุดในไทยด้วยสัญญาณ 5G เร็วแรงขึ้นกว่า 4G 20 เท่า และการันตีด้วยรางวัลเร็วแรงสุด 4 ปีซ้อน จาก nPerf และรางวัลผู้ให้บริการอันดับ 1 ในเอเชีย แปซิฟิก จากฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวนด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทุก digital lifestyle เช่น True ID, True Money Wallet, Vworld, TrueYou ฯลฯโฆษณาชุด " Come True with TRUE 5G " ได้เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา เป็นการชวนคนไทย ‘สัมผัสชีวิตอัจฉริยะ’ ที่ครบกว่า แรงกว่า พร้อมสร้างปรากฎการณ์ด้วยพรีเซนเตอร์ยอดนิยมแห่งยุค เฌอปราง- ไอซ์ พาริส-ไบร์ท วชิรวิชญ์พร้อมเสนอเทคโนโลยีครบวงจร ร่วมรังสรรค์ประเทศไทย ให้เป็นประเทศอัจฉริยะอย่างยั่งยืน สะท้อนชัด เทคโนโลยีที่ดีต้องสร้างประโยชน์ เชื่อมโยงคน สังคม ได้อย่างมีความหมายยิ่งขึ้นภายในโฆษณาเป็นการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ในประเทศไทยเมืองอัจฉริยะ ผ่านภาพจำที่สุดล้ำที่วาดภาพชีวิตอัจฉริยะของพรีเซ็นเตอร์ทั้ง 3 คน ที่ได้สัมผัสความอัจฉริยะในด้านต่างๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรของทรูเข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิต• "เฌอปราง อารีย์กุล" ตัวแทนของความรู้ไม่รู้จบ (Infinite Knowledge #ComeTRUE)• "ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลย์สุต" แรงบันดาลใจแบบไร้ขอบเขต (Limitless Inspiration #ComeTRUE)• "ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี" กันการค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทุกอย่างเป็นจริงได้ (New Discovery #ComeTRUE)ในการสื่อสารผ่านโฆษณาครั้งนี้ เราจะได้เห็น H-Man ที่เป็นคาแร็คเตอร์ของทรูในรูปแบบที่อัพเกรดขึ้น เก่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อแสดงถึงความสามารถของ True 5G ที่ยกระดับเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ให้เก่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ และเมืองอัจฉริยะไปด้วยกันในช่วงแรกจะจะเจอเคสของ เมืองอัจฉริยะ แสดงถึงความเป็น Smart City เมืองในอนาคต มีนวัตกรรมต่างๆ ของทรู ได้แก่หุ่นตรวจความปลอดภัย และสามารถใช้ในการเตือนคนให้สวมหน้ากากอนามัยได้ที่สามารถคัดกรอง ผู้ป่วยเบื้องต้นได้ และสามารถให้ข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคได้โดรนที่ช่วยสอดส่องเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยสามารถเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และส่งการช่วยเหลือเบื้องต้นได้มาถึงเรื่องเครือข่าย True 5G มาพร้อมกับความเร็วอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าเดิมถึง 20เท่า ผ่านภาพของ Smart Retail (ร้านค้าอัจฉริยะ) ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ด้วยลูกค้าสามารถชมคอนเทนต์อัจฉริยะ แบบ 360 องศาได้ผ่าน True IDในส่วนของได้พัฒนานวัตกรรมร่วมยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทย ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ได้แก่เป็นการนำ5G ทำงานร่วมกับ อุปกรณ์ IOT ต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบตรวจจับสภาพอากาศ ระบบการควบคุมน้ำ และการใช้โดรน AI มาตรวจสุขภาพของพืช และการใส่ปุ๋ย เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการแปลงข้าวโพด ตลอดจนการวัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากการเก็บเกี่ยว และการจัดเก็บข้อมูลส่วนมีนวัตกรรม Cow Monitoring หรือการตรวจจับสุขภาพของวัว โดยมีอุปกรณ์ติดที่ใบหู ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและทราบข้อมูลสำคัญ เช่น รอบการผสมพันธุ์ รูปแบบการเคี้ยวเอื้อง อารมณ์ของวัว ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลสามารถวางแผนการให้ผลผลิต หรือตรวจสอบสถานะสุขภาพของวัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านทรู 5G ซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลได้แบบเรียลไทม์ทางด้านเป็นส่วนที่ลูกค้าหลายคนไม่ควรพลาด เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้ที่ร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ผ่าน True 5G AR Application ให้ลูกค้าทรูเข้าถึงสิทธิประโยชน์ผ่านเทคโนโลยี AR เพียงสแกนโลโก้ร้านค้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าในกลุ่มทรู และร้านค้าที่ร่วมรายการอีกมากมายและทางทรูได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำงานอะไร หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถใช้งาน 5G ได้อย่างเต็มเปี่ยมทรูได้พัฒนา VROOM เป็นห้องประชุมเสมือนจริง ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งด้านการทำงาน การเรียน และความบันเทิง หรือไลฟ์สไตล์ จับกระแส Work from Home ได้ สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ไม่ควรพลาดที่นำเสนอการเรียนรู้รูปแบบใหม่ แบบ AR ที่ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษน่าเรียนรู้ และสนุกขึ้นผ่านจินตนาการและประสบการณ์อัจฉริยะแพลตฟอร์มที่รวมฟังก์ชั่นที่รวมทุกความต้องการของการเรียนการศึกษามาไว้ที่เดียวกันที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทาง VROOM ห้องเรียนเสมือนจริง ที่สามารถ ส่งไฟล์งาน สั่งงาน ส่งการบ้านและนำเสนองงานได้ผ่านในช่องทางเดียวนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านสัญญาณทรู 5G เพื่อให้สอดประสานกับทุกรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกคนต้องพร้อมเผชิญ ซึ่งทรูได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคต ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิตแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะแบบครบวงจรไร้ขีดจำกัด และครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ