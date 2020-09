อาลีบาบาชูโมเดลโรงงานดิจิทัลชุนฉี ต้นแบบ 'New Manufacturing'

อลัน วู ซีอีโอ บริษัท ชุนฉี ดิจิทัล เทคโนโลยี ของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า ดาต้า หรือข้อมูล เป็นหัวใจสำคัญของ New Manufacturing เพราะความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากขึ้น และมองหาสินค้าเฉพาะบุคคลมากกว่าสินค้าที่ผลิตครั้งละมากๆ อย่างในอดีต โมเดล New Manufacturing จะช่วยเหลือผู้ผลิตแบบดั้งเดิมให้สามารถใช้โมเดลการผลิตที่ยืดหยุ่นตามความต้องการซื้อได้แบบเรียลไทม์โดยใช้เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล ทำให้ผู้ผลิตแบบดั้งเดิมสามารถทำกำไรและบริหารจัดการจำนวนสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะบุคคลของผู้บริโภคได้การเปิดตัว New Manufacturing เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในกลยุทธ์ “Five New” หรือความใหม่ 5 ประการของอาลีบาบา ที่ผู้ก่อตั้งคือแจ็ค หม่า เคยประกาศเอาไว้เมื่อปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย New Retail, New Manufacturing, New Finance, New Technology และ New Energyในระยะแรก สินค้าที่จะผลิตที่ชุนฉีคือเครื่องแต่งกาย ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีสายการผลิตยาวและมีการสต๊อกสินค้าสูง ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมายาวนานสำหรับผู้ผลิตทั้งรายเล็กและรายใหญ่ การนำเทคโนโลยีใหม่แบบเรียลไทม์มาใช้ ทั้งด้านการหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การวางแผนค่าใช้จ่าย โลจิสติกส์อัตโนมัติแบบอินเฮาส์ และระบบปฏิบัติการของชุนฉีจะทำให้โรงงานต่างๆ สามารถผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อจำนวนไม่มากได้ ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลและส่งมอบสินค้าได้เร็วขึ้น จึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ตั้งแต่ 25% จนถึง 55% โดยเฉลี่ยนอกจากนี้ ชุนฉียังใช้โมเดลการวิเคราะห์เทรนด์และยอดขาย ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มการออกแบบสินค้าที่นำปัญญาประดิษฐ์ของตนเองเข้ามาใช้ ทำให้ผู้ผลิตมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความนิยมของลูกค้า ระบบข้อมูลที่ดีขึ้นนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา และทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาสินค้าเฉพาะบุคคลให้แก่ลูกค้า ไม่ให้พลาดโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทั้งนี้ โรงงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในเมืองหังโจวและใช้โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลคลาวด์และอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT) ของอาลีบาบา ซึ่งมีระบบซัปพลายเชนในกระบวนการผลิตที่เป็นดิจิทัล ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตามปริมาณการผลิตได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่มีข้อจำกัดในด้านปริมาณทำให้ธุรกิจและผู้ผลิตโดยเฉพาะผู้ผลิตรายย่อยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีและเร็วขึ้น รวมทั้งคว้าโอกาสในตลาดการผลิตของจีนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล ด้วยมูลค่าตลาดมากกว่า 30 ล้านล้านหยวน (มากกว่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 124 ล้านล้านบาท)