GET ออกโปรโมชันส่งท้ายลดสูงสุด 50% ก่อนรีแบรนด์เป็น GoJek

สำหรับโปรโมชันในช่วงเวลาดังกล่างจะมีทั้ง คูปองส่งฟรี! กดรับคูปองเพื่อรับทันทีค่าส่งฟรีภายในระยะ 3 กิโลเมตรแรก เมื่อสั่งขั้นต่ำ 150 บาท จากร้านที่ร่วมรายการ (จำกัด 1 ใบ/วัน คูปองมีจำนวนจำกัด)คูปองส่วนลดค่าอาหาร แจกคูปองให้กดรับง่ายๆ เพื่อรับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 250 บาท กับร้านดังที่เข้าร่วมรายการ อย่าช้ารีบเข้ามาเก็บได้ทุกวัน (จำกัด 1 ใบ/วัน คูปองมีจำนวนจำกัด)รวมถึงโปรโมชันจากร้านดัง ไม่ว่าจะเป็นบาสกิ้นร็อบบิ้นส์ ไอศกรีมแบรนด์ดังระดับพรีเมียมมอบโปรพิเศษ สั่งไอศกรีม Strawberry Shortcake Sundae แถมฟรี Strawberry Cheese Cup จากราคาปกติ 338 บาท เหลือ 199 บาทดร็อป บาย โด ร้านโดนัทโฮมเมดชื่อดังที่เทรนดิ้งอยู่ตอนนี้ โดดเด่นด้วยเนื้อแป้งโดนัทเนื้อแน่น หอมกรุ่น เมื่อสั่งชุด Drop by Dough Signature Box Set แถมฟรี Homemade Lemonade 1 ขวด จากราคาปกติ 575 บาท เหลือเพียง 445 บาทอาซาอิ สตอรี่ ลดราคาเอาใจคนรักสุขภาพ เมื่อสั่งเมนู Meal Size ได้แก่ OH, FUDGE!, Crunchy Nutty Bowl, Just Fruits และ Rainbow Parfait จ่ายเพียง 255 บาทเท่านั้น จากราคาปกติ 365 บาทคาเฟ่ ดอยตุง คาเฟ่แบรนด์ไทยรสหอมกรุ่นที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายมาพร้อมโปรเด็ดสั่งเครื่องดื่มแก้วโปรดเย็น เช่น อเมริกาโนเย็น, คาปูชิโนเย็น, สตรอว์เบอร์รี่ปั่น และอีกหลายเมนูได้ในราคาปกติ 1 แก้ว รับฟรีอีก 1 แก้ว ไปดับร้อนฟินๆส่งท้ายด้วย จีราฟุ ซูชิ แอนด์ เบียร์บาร์ อีกหนึ่งร้านเด่นเรื่องอาหารญี่ปุ่น มาพร้อมโปรแรง เพียงสั่งแซลมอนลาวาด้ง แถม ทาโกยากิ ทันที จากราคาปกติ 440 บาท เหลือ 340 บาท คุ้มมาก!GET พร้อมส่งถึงที่ สะดวกและปลอดภัย เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GET ทาง App Store หรือ Play Store และลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ก็อิ่มฟิน คุ้มสุดๆ แถมยังมีร้านอาหารหลากหลายให้เลือกเพียบ