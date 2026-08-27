ตร.ทางหลวงรวบเจ้าของบัญชีเอี่ยวเว็บพนัน"OLE777 " เงินหมุนเวียน 529 ล้าน

MGR Online - ตำรวจทางหลวงตามรวบเจ้าของบัญชีเอี่ยวเว็บพนัน"OLE777 " พบเงินหมุนเวียนกว่า 529 ล้านบาท เจ้าตัวอ้างเปิดไว้ใช้ประกอบกิจการของบริษัทเท่านั้น
วันนี้ ( 27 ส.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล. พ.ต.ท.สวรรยา เอียดตรง สวญ.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. และ พ.ต.ท.ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์ สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. ร่วมกันจับกุม น.ส.รอปีอ๊ะ (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ 1352/2569 ลงวันที่ 18 ส.ค.69 ข้อหา "ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน (ไพ่บาคาร่า รูเล็ต) หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันออนไลน์ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันฟอกเงิน" ได้บริเวณสถานีรถไฟปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบเว็บไซต์ OLE777 มีการโฆษณาชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าเล่นการพนันออนไลน์หลายรูปแบบ ทั้งพนันฟุตบอล สล็อต บาคาร่า และรูเล็ต จากการตรวจสอบพบว่าสามารถเข้าเล่นและมีการได้เสียทรัพย์สินกันจริง จึงมีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน จนพบมีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบพนัน จำนวน 10 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีแถวที่ 1 ก่อนพบความเชื่อมโยงไปยังบัญชีแถวที่ 2 อีก 19 บัญชี ซึ่งทำหน้าที่รับและโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน และบัญชีแถวที่ 3 จำนวน 7 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีบุคคลที่ใช้รับและโอนเงินหมุนเวียนภายในระบบพนันออนไลน์
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีแถวที่ 3 ยังพบการโอนเงินหลายครั้งไปยังบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง ชื่อบัญชี BITKUB xxxx เป็นจำนวนเงินสูง โดยพยานหลักฐานที่รวบรวมได้พบว่ามีมูลค่าเงินที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินดังกล่าวรวมประมาณ 529 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลจนสามารถขอศาลออกหมายจับ น.ส.รอปีอ๊ะ เจ้าของบัญชีก่อนติดตามจับกุมตัวได้ที่ จ.ปัตตานี
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่าบัญชีธนาคารที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบนั้นเป็นบัญชีของตนเองจริง อ้างว่าเปิดไว้เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งศาลอาญามีนบุรี เพื่อดำเนินคดีต่อไป