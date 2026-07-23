กองปราบรวบอีก 1 แก๊ง "บอล เขาวิเศษ" เอเย่นต์ค้ายาข้ามชาติเครือข่ายว้าแดง

MGR Online - กองปราบรวบเพิ่มอีก 1 เครือข่ายฟอกเงินให้ "บอล เขาวิเศษ" เอเย่นต์ค้ายาข้ามชาติเครือข่ายว้าแดง พบถูกขึ้นบัญชีผู้ต้องหารายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 208
วันนี้ ( 23 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี ,พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง และ พ.ต.ท.จอมพฤทธิ์ แก้วเรือง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายกิติศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ชาว จ.เชียงราย ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 103/2568 ลงวันที่ 10 ก.พ.68 ข้อหา "ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน" ได้ที่ บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจ กก.6 บก.ป. ได้เปิดปฏิบัติการ "TAKEDOWN MAFIA ยานรก" บุกทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ "บอล เขาวิเศษ" พร้อมตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ก่อนขยายผลสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องเรื่อยมากระทั่งพบว่า ขบวนการยาเสพติดดังกล่าว มักมีการใช้ "บัญชีม้า" ที่จัดเตรียมไว้เป็นช่องทางรับโอนเงินค่ายาเสพติด ก่อนเบิกถอนเป็นเงินสดและถ่ายเทไปยังบัญชีของบุคคลใกล้ชิด เพื่อแปรสภาพเป็นทรัพย์สินหรือเงินลงทุนหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
นอกจากนี้ยังพบว่า การทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสดของขบวนการยาเสพติดดังกล่าว ส่วนใหญ่จะถูกทำขึ้นอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ เพื่อที่จะสามารถขนข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ง่าย จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมไว้
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายกิติศักดิ์ ผู้ต้องหารายนี้ ซี่งเป็นหนึ่งในเจ้าของบัญชีม้าที่กลุ่มขบวนการยาเสพติด "บอลเขาวิเศษ" ใช้ทำธุรกรรมการเงินและ เป็นผู้ต้องหาที่ถูกขึ้นบัญชีหมายจับสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 208 ปัจจุบันได้หลบหนีซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายกิติศักดิ์ ให้การภาคเสธอ้างว่าเคยรับจ้างเปิดบัญชีม้าเพื่อแลกกับค่าตอบแทนหลักพันบาทต่อบัญชี เนื่องจากขณะนั้นต้องการเงินไปใช้เลี้ยงดูครอบครัว โดยไม่ทราบว่าบัญชีจะถูกนำไปใช้กระทำความผิด แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สำหรับประวัติ "บอล เขาวิเศษ" หรือ นายปราโมทย์ ชูจันทร์ หนุ่มตรัง วัย 35 ปี เริ่มต้นจากเด็กบ้านนอกคอกนาทั่วไป ช่วยพ่อแม่ทำสวนทำไร่ แต่เมื่อเข้าสู่หัวเลี้ยวหัวต่อก็หลงระเริงไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อเงินไม่พอซื้อก็ผันตัวมาเป็นเด็กเดินยา และนักค้ารายย่อย
กระทั่งปี 52 ขณะเพิ่งแตกเนื้อหนุ่ม ก็มาพบกับจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต เมื่อร่วมกับพวกก่อเหตุแทงคู่อริจนเสียชีวิต ถูกจับติดคุกอยู่ในเรือนจำจังหวัดตรังนานหลายปี พอพ้นโทษออกมาเมื่อปี 61 จากเด็กเดินยาต๊อกต๋อย ก็ขยับขึ้นชั้นเป็นผู้ค้ารายสำคัญ มีชื่อเสียง เงินทอง อำนาจบารมีชั่วช้าจนกลายเป็นไอดอลของเด็กใฝ่เลวในพื้นที่ จากสายสัมพันธ์เครือข่ายพ่อค้ายาที่รู้จักกันในเรือนจำจังหวัดตรัง
ต่อมาเมื่อปี 62 ได้ก่อคดีจ้างวานฆ่าเจ้าของลานปาล์ม ปมหักหลังธุรกิจสีเทา แต่ระหว่างต่อสู้คดีก็ยังก่อเหตุฉุดนักเรียนสาวมัธยมจากหน้าโรงเรียนไปข่มขืนที่รีสอร์ตอีกด้วย
จากนั้นเมื่อปี 63 หลังใช้เงินนับสิบล้านวิ่งเต้นคดีจ้างวานฆ่าเจ้าของลานปาล์มไม่สำเร็จก็ได้หนีขึ้นเหนือข้ามแดนไปกบดานอยู่กับกลุ่มว้าแดงในพื้นที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ติดชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังเป็นคู่ค้ายาสั่งซื้อลอตใหญ่กันมาหลายครั้งจนเป็นลูกค้ารายสำคัญที่ทำเงินให้กองทัพว้าเป็นกอบเป็นกำ โดยบ้านที่นายบอลพักอาศัยอยู่เป็นบ้านของหัวหน้าว้าแดงรายสำคัญคนหนึ่ง สามารถมองเห็นหลังคาจากฝั่งไทยได้ แต่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อิทธิพลของว้าแดงที่ทั้งทางการไทยหรือเมียนมาเข้าไปไม่ถึง
ระหว่างพำนักกบดานอยู่ที่นั่น บอล เขาวิเศษ ได้แต่งงานกับสาวพม่าอีกคน มีลูกด้วยกันหนึ่งคน แต่เมียชาวไทยอีก 3 คน ก็ยังคงติดต่อสัมพันธ์ ช่วยทำหน้าที่ฟอกเงินที่ได้จากการค้ายา ระหว่างใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเขายังคงบัญชาการส่งยาลงไปในพื้นที่จังหวัดตรังบ้านเกิดและจังหวัดใกล้เคียง เลี้ยงเหล่าสมุนบริวารหลายสิบคนให้คอยขับเคลื่อนทำหน้าที่กระจายยา เปิดบัญชีม้า โอน ถอน โยกย้ายไปซื้อที่ดิน ทรัพย์สิน ลานปาล์ม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดได้นับร้อยล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีสมุนทำหน้าที่ทวงค่ายา โดยใช้วิธีรุนแรง ทั้งอุ้มฆ่า ยิงบ้าน ยิงรถ ทำลายทรัพย์สิน ซึ่งระหว่างปี 2564 ถึงปัจจุบัน พบว่าเครือข่ายของ นายบอล ก่อเหตุแล้วรวม 61 คดี
ส่วนคดีอุ้มฆ่ามี 2-3 คดี โดยเมื่อช่วงปี 65 นายบอลได้ก่อเหตุลวงลูกน้องที่จ้างให้วิ่งเต้นคดียิงเจ้าของลานปาล์ม หมดเงินไปนับ 10 ล้าน แต่ยังแพ้คดีให้มาพบที่ชายแดนแม่สาย ก่อนพาข้ามแดนไปฆ่า
ส่วนเคสล่าสุดเป็นแฟนสาวชาวทุ่งสงที่นายบอล เรียกให้ไปหาที่แม่สาย ก่อนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย โดยพ่อแม่เหยื่อไม่ทราบชะตากรรมของลูกสาวจนบัดนี้
จากการตรวจสอบเชิงลึกเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของนายบอล หลังพบว่าแฟนสาวชาวทุ่งสงคนนี้ยักยอกเงินที่ส่งมาให้ฟอกนับสิบล้านบาท
แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ได้จับกุมบริวารว่านเครือไปแล้ว 11 ราย แต่ ยังเหลืออีก 5 ราย โดยเฉพาะตัวการสำคัญอย่าง "บอล เขาวิเศษ" ที่ขณะนี้ได้ซุกอยู่ใต้ปีกของกลุ่มติดอาวุธว้าแดง