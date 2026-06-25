รวบหนุ่มจีน-แฟนสาวลอบเปิดร้านรับแลกเงินหยวนให้สแกมเมอร์ เงินสะพัด 26 ล้าน

ตำรวจ ปอศ.รวบหนุ่มจีนพร้อมแฟนสาวลักลอบเปิดร้านรับแลกเงินหยวนออนไลน์เชื่อมบัญชีสแกมเมอร์ พบเงินสะพัดกว่า 26 ล้านบาท
วันนี้ (25 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ.และ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายเจิ้ง (Mr.ZHENG ) อายุ 28 ปี สัญชาติจีน และ น.ส.กิตติยาพร อายุ 30 ปี ในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่องและสมุดบัญชีธนาคาร อีก 4 เล่ม หลังนำหมายศาลเข้าตรวจค้นทาวน์โฮม 3 ชั้น แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. มีนโยบายตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบครบวงจร เพื่อทำลายระบบนิเวศของมิจฉาชีพตั้งแต่ต้นจนจบ ต่อมาทาง กก.5 บก.ปอศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ได้ตรวจสอบพบว่า นายเจิ้ง ชาวจีน และ น.ส.กิตติยาพร แฟนสาวชาวไทย ได้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Kittiyaphorn” มีผู้ติดตามกว่า 9,800 คน โพสต์ประกาศให้บริการรับแลก-โอน-เติมเงินสกุลหยวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้โพสต์ภาพถ่ายเงินสดจำนวนมากเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โดยคิดเรทอัตรา 4.92 บาท ต่อ 1 หยวน
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน มี เงินหมุนเวียนกว่า 26 ล้านบาท นอกจากนี้พบว่าบัญชีผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับกับบัญชีที่ถูกใช้ในอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 219 บัญชี ยอดเงินรวมกว่า 1,102,332 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอหมายค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวน น.ส.กิตติยาพร รับสารภาพว่า ได้ร่วมกันเปิดให้บริการแลกเงินหยวนผ่านเฟซบุ๊กตั้งแต่ต้นปี 2569 โดยร่วมกับแฟนชาวจีน ที่เป็นคนเปิดบัญชี Alipay เพื่อใช้สำหรับโอนเงินหยวนให้กับลูกค้า ที่ติดต่อเข้ามาขอแลกเงิน ซึ่งจะมีการบวกค่าเงินสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนปกติเพื่อเป็นกำไร ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทั้งในนามนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจรับแลกเงินดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด จึงควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป