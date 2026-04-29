ทลายเว็บพนัน-Payment จับโปรแกรมเมอร์-อินฟลูฯ 28 ราย เงินหมุนเวียน 5 พันล้าน

ตำรวจ ปอท.เปิดปฏิบัติการ “Throw The hook” ทลายเว็บพนัน-Paymentรวบโปรแกรมเมอร์-อินฟลูฯ-สมาชิกแก๊งรถซิ่งชื่อดัง รวม 28 ราย ยึดทรัพย์ 31 ล้าน พบเงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้าน
วันนี้ (29 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 15.30 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วยพล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท.พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท.และพ.ต.ท.ปกฉัตร สงวนแวว สว.กก.3 บก.ปอท. แถลงผลเปิดปฏิบัติการ “Throw The hook” ทลายเว็บแทงมวยออนไลน์ และระบบ Payment จับกุม Influencer สายคริปโท, สมาชิก แก๊งรถซิ่งชื่อดัง และ Admin รวม 28 ราย ตามหมายจับข้อหา“ร่วมกันจัดให้มีการเล่น ประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” ได้ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตร. สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งกวาดล้างจับกุมเว็บพนันออนไลน์ต่าง ๆ อย่างเด็ดขาด กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท.ได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ชื่อ "muaypakyok" ซึ่งมีการจัดให้มีการเล่นพนันประเภทต่าง ๆ เช่น คาสิโน , สล็อต , ยิงปลา , มวยตู้ , ไพ่ เป็นต้น จึงได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเว็บไซต์ดังกล่าว พบว่ามีการใช้บัญชีม้านิติบุคคล และบัญชีม้าบุคคลทั่วไปในการรับเงินแทง และโอนเงินค่าแทงพนัน และยังใช้เป็นบัญชีพักของเครื่อข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์
ด้าน พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ กล่าวว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าในส่วนของบัญชีม้านิติบุคคลเป็นบัญชีของระบบรับชำระเงินแทนชื่อ "Jaijaipay " ซึ่งเป็นระบบรับชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีลักษณะให้เว็บไซต์พนันออนไลน์นำบัญชีม้านิติบุคคลของระบบ Jaijaipay เป็นบัญชีรับเงินแทง และโอนเงินค่าแทงพนัน โดยคิดอัตราค่าบริการตามรูปแบบที่กำหนด และมีการดำเนินการที่ซับซ้อน ปกปิดเส้นทางการเงินก่อนจะรวบรวมและถอนออกเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายทั้งหมดกว่า 5,000 ล้านบาทต่อเดือน ต่อมาจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายใน จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 จุด ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของระบบรับชำระเงินแทน Jaijaipay โดยสามารถจับกุม นายธนกฤติ ขอสงวนนามสกุล กับพวกรวม 14 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแอดมินของระบบรับชำระเงินแทน Jaijaipay และได้ทำการตรวจยึด โทรศัพท์มือถือ , คอมพิวเตอร์ , ซีพียู ,ไอแพด , โน้ตบุ๊ก , จอคอมพิวเตอร์ และรถยนต์หรู ซึ่งจากการสืบสวนขยายผลพบว่ายังมีเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่น ๆ ที่ใช้บริการระบบ Jaijaipay อีกกว่า 600 เว็บไซต์
ส่วน พ.ต.ท.ปกฉัตร กล่าวว่าจากนั้นได้ทำการจับกุม นายวรชาติ อินฟลูเอนเซอร์คริปโทเคอร์เรนซีชื่อดัง ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ และโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ Jaijaipay ที่ อาคารผู้โดยสารขาเข้า สนามบินสุวรรณภูมิ และได้ทำการตรวจยึด โทรศัพท์มือถือ , ไอแพด, โน้ตบุ๊ก และรถยนต์หรู และได้ทำการจับกุม นายบพิตร และนายอัครยุทธ ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ และเป็นผู้นำเว็บไซต์พนันออนไลน์มาใช้บริการระบบ Jaijaipay ซึ่งบุคคลทั้ง 2 เป็นสมาชิกแก๊งรถแข่งชื่อดัง และได้ทำการตรวจยึด โทรศัพท์มือถือ, เงินสด จำนวน 182,000 บาท, เครื่องประดับ และรถยนต์หรู ตรวจยึดเงินสดรวมทั้งหมดมูลค่ากว่า 31 ล้านบาท ซึ่งจะได้ขยาลผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป