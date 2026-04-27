“ม.มหาสารคาม” เชิดชู “พล.อ.บุญสิน” มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวะเครื่องกล ยกย่องผลงานด้านความมั่นคง-ความเชี่ยวชาญระดับชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2569 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) มีมติเอกฉันท์มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แด่ พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลผู้ทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ

การพิจารณาดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทและความเชี่ยวชาญของ พล.ท.บุญสิน ที่มีผลงานโดดเด่นในภารกิจด้านความมั่นคงและการทหาร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ทั้งนี้ การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ นับเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมองค์ความรู้และแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

การตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์กับภารกิจด้านความมั่นคง ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว









