ผู้ว่าปทุมธานีเปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ “โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี” เชิงวัฒนธรรมสู่สากล ชูแคมเปญ “Cultural and River” เชื่อมโยงวิถีเจ้าพระยา-อัตลักษณ์มอญ เปลี่ยนเมืองทางผ่านสู่จุดหมายปลายทางแห่งคุณค่า

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2569 จังหวัดปทุมธานี เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ “โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี” ภายใต้แนวคิด “Cultural and River” มุ่งใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมและสายน้ำเจ้าพระยาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หวังดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์จริง กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ธัญบุรี บอลลูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมผนึกกำลังอย่างคับคั่ง ได้แก่ นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวบุษราภรณ์ ปานคง นายอำเภอสามโคก นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอธัญบุรี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดย นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ขยายความถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาว่า การทำให้ปทุมธานีเป็น "จุดหมายปลายทาง" (Destination) ไม่ใช่เพียงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แต่คือการหยิบยกต้นทุนเดิมที่มีอยู่มหาศาลอย่าง "สายน้ำเจ้าพระยา" มาปัดฝุ่นใหม่ผ่านกระบวนการร้อยเรียงอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experiential Tourism) ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้มาเพียงเพื่อดู แต่มาเพื่อ "สัมผัส" และ "เรียนรู้" วิถีชีวิตที่แท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ยาวนานขึ้นและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโดยตรง
ด้าน นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ให้รายละเอียดถึงกลยุทธ์ Soft Power สายน้ำ ว่าหัวใจสำคัญคือการทำ Storytelling หรือการเล่าเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของปทุมธานีผ่าน 3 มิติหลัก คือ Spirit of the River นำเสนอความผูกพันของศาสนาและสายน้ำ ผ่านเส้นทางล่องเรือไหว้พระวัดสำคัญริมน้ำ Living Heritage การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเป็นกิจกรรม Workshop เช่น การทำอาหารมอญ-ไทยโบราณ เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรม "กินได้และขายได้ Host Management ยกระดับคนในชุมชนให้เป็น "นักเล่าเรื่องท้องถิ่น" ที่มีความภาคภูมิใจในรากเหง้า พร้อมรับบทบาทเจ้าบ้านที่ดีตามมาตรฐานสากล
นายอารุช เอมโอฐ (นายอำเภอเมืองปทุมธานี) เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมด้าน Connectivity หรือการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ ทั้งท่าเรือที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชนที่รองรับการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในทุกมิติ
นางสาวบุษราภรณ์ ปานคง (นายอำเภอสามโคก) มุ่งเน้นการชูอัตลักษณ์ "มอญสามโคก" ที่แข็งแกร่ง โดยผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่เน้นความ "จริงใจและเรียบง่าย" (Authenticity) เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่แสวงหาความสงบและคุณค่าทางจิตใจ
โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการสร้าง "ตลาดวัฒนธรรมมีชีวิต" ซึ่งจะไม่ใช่เพียงที่ซื้อขายของ แต่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการสาธิตงานฝีมือและการแสดงพื้นบ้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะทำให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของปทุมธานีเข้าถึงง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ จังหวัดปทุมธานีจึงมั่นใจว่าโครงการ “Cultural and River” จะไม่ใช่เพียงกิจกรรมชั่วคราว แต่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง "สายน้ำ วิถีชีวิต และชุมชน" ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนในระดับสากล้