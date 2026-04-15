ตร.ลาดพร้าวเข้มงวด ยึดรถจยย.โจ๋แต่งซิ่ง ดัดแปลงท่อไอเสีย ก่อความรำคาญ บนถนนซอยลาดพร้าว 101 ขณะเล่นสาดน้ำสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นำรถจักรยานยนต์ดัดแปลง ส่งเสียงดังไปไว้ที่สน.ลาวพร้าว
ตำรวจลาดพร้าวเข้มงวด ตรวจยึดรถจักรยานยนต์วัยรุ่นแต่งซิ่ง ดัดแปลงท่อไอเสีย ให้ส่งเสียงดัง ก่อความรำคาญ บนถนนซอยลาดพร้าว 101 ขณะเล่นสาดน้ำสงกรานต์

วันนี้ (15 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13  และ 14 เม.ย. 2569 ที่บริเวณในซอยถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.ปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนานมีบรรดาวันรุ่นและประชาชนทั่วไปมาเล่นสาดน้ำกันตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในเวลาช่วงค่ำ เป็นต้นไป เนื่องจากอากาศไม่ร้อนมาก แต่พบว่าบรรดาวัยรุ่นชายทั้งวัยรุ่นไทยและชาวต่างด้าว นำรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง ดัดแปลงเครื่องยนต์และท่อไอเสีย มาจอดรวมกลุ่มกันเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งฝั่งซ้าย-ขวา ถนนซอยลาดพร้าว 101 โดยเฉพาะตั้งแต่เวลา 4 ทุ่ม ไปจนกระทั่งงานเลิก(หลังเที่ยงคืน)  ที่บริเวณช่องทางการจราจร แยก 29, แยก 39 และ แยก 42 ไปจนถึงหน้าวัดบึงทองหลาง พร้อมกับเบิ้ลเร่งเครื่องยนต์ให้ส่งเสียงดังรำคาญ นอกจากนี้ยังทำให้การจราจรติดขัด กีดขวางทาง รถของประชาชนที่ขับขี่มาเล่นน้ำเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ลำบาก ทั้งฝั่งขาเข้า-ขาออก

ขณะที่ปี 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าวและสน.ใกล้เคียงพื้นที่ บก.น.4 เช่น สน.หัวหมาก เอาจริง ยกระดับมาตรการกวดขันวินัยจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะในพื้นที่ ซอยลาดพร้าว 101 ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ซึ่งในวันนี้ (15 เม.ย.) เป็นการเล่นสาดน้ำสงกรานต์วันสุดท้าย คาดว่าบรรดาวัยรุ่นจะนำรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ มาเบิ้ลเร่งเครื่อง ส่งเสียงดัง ประชันกันตลอดทั้งคืน จนกระทั่งงานสงกรานต์เลิก

 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าว ได้เริ่มดำเนินการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่เข้าข่าย "ดัดแปลงสภาพ" และ "ท่อไอเสียเสียงดัง" เข้ามาเก็บรักษาไว้ที่สน.ลาดพร้าวแล้วหลายคัน เพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี

แจ้งเจ้าของรถยึดจริง และไม่มีคืนทันที!
สำหรับท่านที่ถูกตรวจยึดรถจักรยานยนต์เนื่องจากผิดเงื่อนไขกฎหมายจราจร รถจะถูกกักไว้ตามประกาศข้อบังคับชั่วคราว โดยมีขั้นตอนการขอรับรถคืน ดังนี้ 

รอหลังจบสงกรานต์ เจ้าของรถสามารถติดต่อรับรถคืนได้ ณ สน.ลาดพร้าว ตามวันที่เจ้าหน้าที่กำหนด (หลังเทศกาล) เท่านั้น
ชำระค่าปรับตามกฎหมาย ต้องดำเนินการชำระค่าปรับตามอัตราที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน
"ต้องแก้ให้ผ่าน" ถึงเอารถออกได้ นี่คือเงื่อนไขสำคัญ! เจ้าของรถต้องนำอุปกรณ์มาตรฐาน หรือท่อไอเสียที่ถูกต้องตามกฎหมายมาดำเนินการ "เปลี่ยนและแก้ไข" ให้รถกลับสู่สภาพเดิม ณ จุดที่เจ้าหน้าที่กำหนด ก่อนจะได้รับอนุญาตให้นำรถกลับบ้าน
โดยเน้นย้ำห้ามนำรถดัดแปลงสภาพหรือรถท่อดังออกมาขับขี่รบกวนผู้อื่นโดยเด็ดขาด
และขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดสงกรานต์














นำรถจักรยานยนต์ดัดแปลง ส่งเสียงดังไปไว้ที่สน.ลาวพร้าว
ตร.ลาดพร้าวเข้มงวด ยึดรถจยย.โจ๋แต่งซิ่ง ดัดแปลงท่อไอเสีย ก่อความรำคาญ บนถนนซอยลาดพร้าว 101 ขณะเล่นสาดน้ำสงกรานต์
ตร.ลาดพร้าวเข้มงวด ยึดรถจยย.โจ๋แต่งซิ่ง ดัดแปลงท่อไอเสีย ก่อความรำคาญ บนถนนซอยลาดพร้าว 101 ขณะเล่นสาดน้ำสงกรานต์
ตร.ลาดพร้าวเข้มงวด ยึดรถจยย.โจ๋แต่งซิ่ง ดัดแปลงท่อไอเสีย ก่อความรำคาญ บนถนนซอยลาดพร้าว 101 ขณะเล่นสาดน้ำสงกรานต์
ตร.ลาดพร้าวเข้มงวด ยึดรถจยย.โจ๋แต่งซิ่ง ดัดแปลงท่อไอเสีย ก่อความรำคาญ บนถนนซอยลาดพร้าว 101 ขณะเล่นสาดน้ำสงกรานต์
