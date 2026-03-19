ปอศ.ทลายเครือข่ายรับแลกเงินหยวนเถื่อน พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้าน

ตำรวจปอศ.ทลายเครือข่ายรับแลกเงินหยวนออนไลน์ผิดกฎหมาย ส่อฟอกเงินให้มิจฉาชีพ พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้าน บาท
วันนี้ ( 19 มี.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม และ พ.ต.ท.เชาวน์วุฒิ เลียบมา รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักและร้านรับแลกเงินหยวนออนไลน์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จ.นนทบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา รวม 7 จุด จับกุม นายติณณภพ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี พร้อมพวกรวม 7 ราย
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาโฆษณารับแลกเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ กลุ่มเฟซบุ๊ก เพจ และบัญชีส่วนตัว ซึ่งอาจเป็นช่องทางการฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพได้ โดยเปิดให้บริการทั้งการเติมเงินหยวนผ่านระบบ Alipay และ WeChat รวมถึงรับแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับเงินบาทไทย โดยเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป เพื่อดึงดูดลูกค้า ก่อนคิดกำไรจากค่าบริการและส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 0.10-0.25 บาทต่อ 1 หยวน
เมื่อมีการตกลงอัตราแลกเปลี่ยน ลูกค้าจะโอนเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา จากนั้นผู้ต้องหาจะโอนเงินหยวนเข้าบัญชี Alipay ตามที่ลูกค้าแจ้ง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดไม่เคยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาล ก่อนเข้าตรวจค้นและจับกุม พร้อมตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 30 ล้านบาท เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยยอมรับว่าได้เปิดให้บริการแลกเงินหยวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์จริง โดยอาศัยเครือข่ายชาวจีนในการเปิดบัญชี Alipay เพื่อใช้โอนเงินให้ลูกค้า และยอมรับว่าไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่อย่างใด เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป