ฉีกหน้ากาก "อ.ต้น" อ้างตัวเป็นผู้วิเศษ หลอกสาวกรวม 50 ล้าน ซื้อบ้าน-รถหรูมูลค่า 40 ล้าน

ผบช.ก.แถลงกระชากหน้ากาก "อาจารย์ต้น" อ้างตัวเป็นผู้วิเศษ หลอกไฮโซ-ดารา-นักธุรกิจ "ลด ละ กรรม" สูญเงินรวมกว่า 50 ล้านบาท เผยนำเงินไปใช้ชีวิตหรูหรา ซื้อบ้าน-รถหรูมูลค่า 40 ล้านบาท
วันนี้ ( 2 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.สมเดช สาระบรรณ์ รอง ผกก.1 บก.ป. ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดย นายปิยะ ศรีวิกะ ผู้อำนวยการกองคดี 2 แถลงข่าวสรุปปฏิบัติการ ปิดฉาก อาจารย์ต้น อวตารพระผู้สร้าง ลด ละ กรรม ขบวนการฟอกเงินบาปในคราบนักบุญ โดยก่อนหน้านี้ตำรวจกองปราบปรามได้เข้าจับกุมนายชวิศร์ หรือ อาจารย์ต้น อายุ 48 ปี บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมย่านเพชรเกษม 56 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร หลังมีดารา-ไฮโซ แจ้งความว่าถูกหลอกสูญเงินกว่า 50 ล้านบาท และได้นำตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , สมคบกันฟอกเงิน , และร่วมกันฟอกเงิน
จากการสืบสวนพบว่า อาจารย์ต้น มีพฤติการณ์ตั้งตนเป็นผู้วิเศษ อ้างว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับร่างกลายเป็น "องค์พระผู้สร้าง" สามารถสื่อจิตเจรจากับเจ้ากรรมนายเวรได้ และยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าหรือพระศาสดาของทุกศาสนา โดยอาจารย์ต้นได้ร่วมกับนางสาวพิมภรณ์ ภรรยา หลอกลวงผู้เสียหายให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม มายด์ แอนด์ โซล (MIND AND SOUL) จัดกิจกรรมยกพระ เพื่อตรวจสอบดูดวงชะตาและหลอกลวงผู้เสียหายว่ามีเจ้ากรรมนายเวรจากอดีตชาติติดตามอยู่ ต้องจ่ายเงินเป็น ค่าครู และ ค่าลดละกรรม เพื่อซื้อทางลัดสู่นิพพานให้พ้นกรรมได้อย่างรวดเร็วกว่าการทำบุญทั่วไป และ ถ้าโอนผิดบัญชี ผีก็จะไม่ไป
นอกจากนี้ได้สร้างระบบเครือข่าย ชักชวนคนอื่นมาเป็นสมาชิก เพื่อเสริมสร้างบารมี จนมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อไม่น้อยกว่า 14 คน มูลค่าความเสียหายเฉพาะที่มีหลักฐานโอนเงินกว่า 15 ล้านบาท และ ณ ปัจจุบันมีการโอนเงินเข้าบัญชีอาจารย์ต้นรวมกว่า 50 ล้านบาท บางรายโอนเงินให้ถึง 8,000 ครั้ง หนึ่งในผู้เสียหายคือ มัดหมี่ พิมดาว พานิชสมัย ดาราสาวอีกคน ถูกหลอกไป 8 ล้านบาท แต่ยอดเงินนี้ยังไม่นับเงินบริจาคผ่านช่องทางอื่น ๆ อีก เช่น การบริจาคเป็นเงินสด หรือคดีของ ดาต้า ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ ดาราสาว ถูกหลอกซื้อที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมราคา 50 ล้านบาท ซึ่งแยกดำเนินคดีเป็นอีกคดี
ทั้งนี้เงินทั้งหมดกลับถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของขบวนการอาจารย์ต้น และบริษัทที่เปิดขึ้นบังหน้า และอาจารย์ต้นก็นำเงินไปใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย ซื้อบ้านหรู มูลค่า 30 ล้านบาทและรถยนต์หรูอีก 2-3 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 40 ล้านบาท ไม่ได้นำไปทำพิธีตามที่กล่าวอ้าง ก่อนที่จะมีผู้เสียหายออกมาแฉอาจารย์ต้น ทำให้อาจารย์ต้นกับพวกต้องหลบหนีออกนอกประเทศ และกลับเข้ามาในไทยอีกครั้งผ่านช่องทางธรรมชาติ จนกระทั่งถูกจับกุม
จากการตรวจสอบประวัติอาจารย์ต้น พบว่าปี 2557 อาจารย์ต้นเคยฉ้อโกงเงินบริษัทประกันภัย โดยอ้างว่าภรรยาตายแล้ว เพื่อเอาค่าสินไหมทดแทนกว่า 4 ล้านบาททั้งไม่ได้ตายจริง จนอาจารย์ต้นถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันฉ้อโกง จากนั้นก็ยังถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 ก่อนจะผันตัวมาเป็นอาจารย์ต้นหลอกลวงผู้คน และเมื่อถูกจับกุมก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวภรรยาของอาจารย์ต้นมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อขยายผลต่อไป
ด้านดาราสาว ดาต้า ดรัลชรัส และ มัดหมี่ พิมดาว ผู้เสียหายในคดีนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน โดย มัดหมี่ เล่าว่า ปี 2567 ตนเองเครียดสะสมเป็นซึมเศร้า และเล่นซีรีย์แต่ถอดคาแรคเตอร์ตัวละครไม่ออก ไปพบทั้งจิตแพทย์ และพระแล้วแต่ก็ไม่หาย จึงมีพี่ที่รู้จักแนะนำให้ไปหาอาจารย์ต้น และอาจารย์ต้นบอกว่า อาการที่ตนเองปวดหัว ปวดท้อง นอนไม่หลับนั้น ต้องจ่ายเงินเพื่อลด ละ กรรม แต่ละครั้งก็จะมีการจ่ายเงินไม่เท่ากัน เคยจ่ายค่าลด ละ กรรมครั้งเดียวสูงสุด 1 ล้านบาท และยังมีบริจาคช่วยค่าจัดพิธีปฏิบัติกรรม รวมสูญเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท
ส่วน ดาต้า เล่าว่า ตอนเข้าไปแรกๆ เป็นศิษย์ใหม่ ก็จะเน้นพูดหลักธรรมปกติ ทำบุญทำทาน เริ่มจากทำบุญที่ไหนก็ได้ ได้บุญเหมือนกันหมด เพื่อให้เรายึดเป็นที่พึ่งทางใจ และหลงเชื่อ พอเริ่มศรัทธาจนไม่สงสัยอะไรในตัวอาจารย์ต้นแล้ว ก็จะเริ่มบอก "ทำบุญกับอาจารย์ต้นดีที่สุด" มีการบอกว่า "มีผีติดตาม หากไม่บริจาคเงิน ผีก็จะไม่ไป" นอกจากนี้อาจารย์ต้นก็ทราบว่าตนเองเคยสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่อื่นมาแล้วหลายที่ จึงนำที่ดินเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มาบอกให้ตนเองซื้อเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม รวมเงินที่เสียไปทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านบาท ตลอดเวลาที่ไปที่สำนักของอาจารย์ต้นก็เห็นเหล่าดาราไปอยู่เรื่อยๆ มีหลายคน แต่ตนเองก็ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายแจ้งความดำเนินคดีไหม แต่วันนี้ก็รู้สึกโล่งใจที่จับกุมตัวผู้ต้องหาได้สำเร็จ