ระทึก! กระบะขนแรงงานเถื่อนเทกระจาดขณะหนี ตร.ทางหลวง ทำพม่าเจ็บ 21 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจทางหลวงไล่จับกระบะขนแรงงานเถื่อน โชเฟอร์เร่งเครื่องหนีจนเทกระจาด ทำแรงงานเมียนมาเจ็บ 21 ราย สารภาพจ่ายค่านายหัวหัวละ1.3 แสนหวังไปทำงานที่มาเลย์



วันนี้ ( 26 ก.พ.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ต.กฤษฎา พ่วงปาน สว.ทล.6 กก.2 บก.ทล. และ ร.ต.อ.อำนาจ สีนวล รอง สว.ทล.6 กก.2 บก.ทล. นำกำลังเข้าสกัดจับรถกระบะมิตซูบิชิ รุ่นไทรทัน ทะเบียนจังหวัดสมุทรสงครามต้องสงสัยลักลอบขนแรงงานเถื่อน ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 323 ริมทางหน้าวัดเขาสามชั้น ช่วง กม.100-101 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีเป็นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลัง เมื่อคนขับเห็นรถวิทยุตำรวจทางหลวงได้เร่งเครื่องหลบหนีทันที โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

จนกระทั่งขับหลบหนีมาถึงช่วง กม.81-82 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี รวมระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร รถเกิดเสียหลักตกข้างทางพลิกคว่ำ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ พบคนขับอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้ เหลือเพียงแรงงานที่โดยสารท้ายกระบะหลายรายได้รับบาดเจ็บ นั่งรอความช่วยเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุ พร้อมกระเป๋าสัมภาระ โดยจับกุมแรงงานต่างด้าวชาย-หญิง สัญชาติเมียนมา จำนวน 44 ราย พร้อมรถกระบะมิตซูบิชิ รุ่นไทรทัน ทะเบียนจังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน

จากการตรวจสอบเอกสาร แรงงานทั้งหมดไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารใด ๆ ได้ และให้การยอมรับว่าเดินทางมาจากนครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ผ่านเมืองพญาตองซู ลักลอบเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อมุ่งหน้าไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยเสียค่าเดินทางรายหัวคนละ 130,000 บาท ซึ่งนายหน้าจะให้ทำงานใช้หนี้ภายหลัง แต่กลับมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเสียก่อน

เจ้าหน้าที่ประสานกู้ภัยนำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำนวน 21 ราย ส่วนแรงงานที่เหลือนำตัวส่ง สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป











