ผู้ว่าฯ นำทีมตรวจเลือกตั้งล่วงหน้าฟิวเจอร์ฯ มวลชนทะลัก 3.5 หมื่นคน คึกคักที่สุดในจังหวัด

"ลูกปทุมต้นแบบต้านโกง" เกาะติดขอบสนาม ยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต ด้าน ผอ.กกต. มั่นใจระบบจัดการ 66 หน่วย เอาอยู่แม้คนใช้สิทธิเพิ่ม 3 เท่า
ปทุมธานี
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ บริเวณลานหน้า Index Living Mall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี เป็นไปอย่างคึกคักเป็นพิเศษ โดยมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ เจ้าหน้าที่ต้องบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งที่มีมากถึง 66 หน่วย เพื่อรองรับยอดผู้ลงทะเบียนจำนวน 35,944 คน จาก ผู้ลงทะเบียนทั้งจังหวัดจำนวนกว่า 110,00] คน ถือว่าเป็นจุดที่มีประชาชนลงทะเบียนมาใช้สิทธิ์ มากที่สุดในจังหวัดปทุมธานี และเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ในการนี้ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรยุทธ พงษ์ตัน รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, นางสาวสง่า ทาทอง ผอ.กกต.ปทุมธานี และ นายชณัฐ รานุรักษ์ ประธานอำนวยการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและสังเกตการณ์กระบวนการเลือกตั้ง
โดย นายชณัฐ รานุรักษ์ ประธานอำนวยการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นถึงบรรยากาศและความโปร่งใสว่า กล่าวว่า ในนามของลูกปทุมต้นแบบต้านโกง วันนี้เรามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพี่น้องประชาชนตื่นตัวกันมากเป็นพิเศษจากการต่อแถวที่ยาวเหยียด จากการตรวจสอบเบื้องต้นและการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ พบว่ากระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการยืนยันตัวตนและการรักษาความลับในคูหา เรายังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่นี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาคประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้ผลการเลือกตั้งออกมาบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด
ด้าน นางสาวสง่า ทาทอง ผอ.กกต.จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จุดเลือกตั้งฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มียอดผู้ลงทะเบียนมากที่สุดในจังหวัดกว่า 3.5 หมื่นคน เราแบ่งเป็น 66 หน่วยเลือกตั้งเพื่อกระจายความหนาแน่น แม้ปีนี้จำนวนคนจะเพิ่มขึ้นกว่าครั้งก่อนถึง 3 เท่า แต่เราได้เตรียมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคอยแนะนำทุกจุด มั่นใจว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมาย
ทางด้าน นายสุทธิพงษ์ ปานแก้ว (นิวโหวตเตอร์) เผยเหตุผลที่มาใช้สิทธิล่วงหน้าเนื่องจากไม่สะดวกเดินทางกลับ จ.ลำปาง แต่ในวันที่ 8 ก.พ. นี้ พร้อมเดินทางกลับไปลงประชามติรัฐธรรมนูญแน่นอน เพราะอยากเห็นกฎหมายที่ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือถอดถอนองค์กรอิสระได้จริง
ขณะที่ นายเทพสุริยา สะอาด ประธาน กกต. เขต 4 สรุปภาพรวมว่ายังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ แม้อากาศจะร้อนแต่การจัดการระบายคนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าประชาชนจะยังคงเดินทางมาอย่างหนาแน่นจนถึงเวลาปิดหีบ 17.00 น.