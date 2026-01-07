"อดิศักดิ์ ตันติวงศ์" ปธ.ศาลฎีกา ให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยม พร้อมพูดคุยประเด็นคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและนโยบายสำคัญ

"อดิศักดิ์ ตันติวงศ์" ปธ.ศาลฎีกา เปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ประจำศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยม พร้อมพูดคุยประเด็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและนโยบายสำคัญ
เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (7 ม.ค.2569) ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา ได้เปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ประจำศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2569 โดยมีนายอนันต์ ปักษี รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองเลขาธิการประธานศาลฎีกาและนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอย่างอบอุ่น
นายอดิศักดิ์ ประธานศาลฎีกา ได้กล่าวเน้นย้ำถึงภารกิจหลักที่สำคัญยิ่งของศาลยุติธรรม นั่นคือการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความไว้วางใจให้ศาลเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชน ภายใต้นโยบายประธานศาลฎีกา “คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ” ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นอกจากนี้ประธานศาลฎีกา ยังได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อสื่อมวลชน ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนภารกิจมาโดยตลอด ซึ่งศาลยุติธรรมตระหนักดีว่าความสำเร็จในการอำนวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากการทำงานของบุคลากรในศาลเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยสื่อมวลชนในฐานะกระบอกเสียงที่ช่วยนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นกลาง และเข้าถึงง่าย ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมอย่างถ่องแท้ อีกทั้งสื่อมวลชนยังทำหน้าที่เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพการทำงานของศาลยุติธรรม อันนำไปสู่ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ที่เป็นรูปธรรม
จากนั้นตัวแทนคณะสื่อมวลชนได้กล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แก่ประธานศาลฎีกา ซึ่งประธานศาลฎีกาก็ได้มอบของขวัญที่ระลึกเป็นการตอบแทน และร่วมกันถ่ายรูปหมู่ด้วย