สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ – สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ เปิดประชุม ‘Two Days in Cardiology’ ครั้งที่ 35 เผยองค์ความรู้ใหม่ด้านโรคหัวใจ ชู AI การแพทย์ การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด พร้อมกระตุ้นประชาชนปรับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจ
วันนี้ (7 ธ.ค.) พลตำรวจตรีนายแพทย์เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพลตรีนายแพทย์ธีรฉัตร ศิลารัตน์ นายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการทั้ง 2 สมาคม ร่วมกันจัดงานประชุม Two days in Cardiology ครั้งที่ 35 ที่จังหวัดระยอง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลรักษาโรคหัวใจและสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
หัวข้อสำคัญในการประชุมครั้งนี้ อาทิ จะออกกำลังกายอย่างไรให้หัวใจแข็งแรง และอายุยืนยาว ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจของโรคอ้วน รวมถึงแนวทางการรักษา การใช้ AI ทางการแพทย์ การรักษาโรคลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด เป็นต้น รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยทีมงานสหสาขา