“พล.ต.ท.ไตรรงค์” สั่งตำรวจคุ้มกันกู้ภัย หลังถูกยิงขู่หลายครั้ง เข้มกันมิจฉาชีพซ้ำเติมประชาชน

“รองจเรฯ ไตรรงค์” ลงพื้นที่หาดใหญ่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้ามสัญญาณโทรศัพท์ กำชับตำรวจคุ้มกันกู้ภัย เข้มกันมิจฉาชีพซ้ำเติมประชาชน
วันนี้ (27 พ.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่กำชับให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงพื้นที่ดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า
จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งระดับน้ำยังคงท่วมสูง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และระบบสาธารณูปโภค พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า ปัญหาเร่งด่วนขณะนี้คือเรื่องสัญญาณโทรศัพท์และไฟฟ้า จึงได้เร่งประสานผู้ให้บริการเครือข่ายเข้าอำนวยความสะดวก เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ได้กำชับให้จัดกำลังตำรวจประจำการทั้งในพื้นที่น้ำลดและพื้นที่น้ำท่วมสูง เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และเป็นโซ่ข้อกลาง ประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการเข้าช่วยเหลือจุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ด้าน พ.ต.อ.พสิศฐ์ ศานติปรัชญา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่า ประชาชนในบางพื้นที่เกิดความเครียดและมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่กู้ภัย จนสร้างความกังวลใจในการปฏิบัติงานว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ ตำรวจทำงานประกบกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการลงพื้นที่ หากหน่วยงานใดต้องการกำลังเสริม สามารถร้องขอได้ทันที
สำหรับมาตรการป้องกันเหตุอาชญากรรมซ้ำเติมผู้ประสบภัย โดยเฉพาะแก๊งมิจฉาชีพที่อาศัยจังหวะเข้าไปขโมยทรัพย์สิน ทางตำรวจได้จัดชุดสายตรวจลาดตระเวนเข้มข้นทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนเหตุการณ์ลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด