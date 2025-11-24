เค้นสอบเกย์หนุ่ม หลังเจอคู่ขาดิ่งชั้น 7 ร่างกระแทกพื้นดับ ตรวจฉี่พบสี่ม่วงค้นห้องเจอยาไอซ์

ตร.คุมตัวคู่ขาชายตกตึกสอบเข้ม พบตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง อ้างไม่รู้เรื่องตกตอนไหน เพิ่งเจอกันครั้งแรกผ่านแอปเกย์ ค้นห้องที่เกิดเหตุพบยาไอซ์
จากกรณีที่เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 24 พ.ย.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ได้รับแจ้งเหตุ ชายกระโดดตึกชั้น 7 เสียชีวิต ที่บริเวณคอนโเจ้ชื่อดังแห่งหนึ่งแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ล่าสุดเมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 24 พ.ย.68 ที่ สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ต.ดิลก ลาดศิลา สว.สส.สภ.ปากเกร็ด และเต้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ได้นำตัว นายธาดาวัฒน์ พ่วงขวัญ อายุ 33 ปี (เสื้อเหลือง)เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมใช้เวลาประมาณ 5 ชม. และนำตัวไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาล เนื่องจากภายในห้องตรวจพบยาไอซ์ภายในซอง และเข็มฉีดยา ปรากฏว่า นายธาดาวัฒน์ฯ มีผลตรวจฉี่ม่วง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาคือ เสพยาเสพติด และจะรอผลตรวจลายนิ้วมือและ DNA จากกองพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายสมภพฯ หรือไม่ หากมีส่วนเกี่ยวข้องจะ ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาตามกฏหมายต่อไป
เบื้องต้นจากการสอบปากคำ นายธาดาวัฒน์ฯ ได้เช่าห้องดังกล่าวต่อจากพี่ชายแท้ๆที่เป็นทหาร และก่อนเกิดเหตุในวันนี้เวลา 21.30น. นายธาดาวัฒน์ฯ ได้เล่นแอปหาคู่และได้มีการพูดคุยกับ นายสมภพ เตชะธโนปจัย อายุ 44 ปี (ผู้เสียชีวิต) พบว่าคุยกันมาหลายเดือนแล้ว แต่พึ่งนัดเจอกันที่ห้องดังกล่าวก่อนจะล่วงลงมาจากห้องและเสียชีวิตในเวลา 22.00น. ซึ่งทางด้านนายธาดาวัฒน์ฯ ให้ปากคำปฏิเสธกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ขณะเกิดเหตุที่นายสมภพฯล่วงหล่นมา กำลังเข้าห้องน้ำอยู่ จึงไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
จากการสอบถาม นายธาดาวัฒน์ฯ กล่าวว่า ตนเช่าห้องต่อจากพี่ชายแท้ๆของตน และตนพึ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นาน วันนี้ตนได้มีการใช้แอปคุย เป็นแอปเกย์ คุยกับคนตาย แล้วมีการนัดกันมาเจอที่ห้องเมื่อเวลา 21.30 น. หลังจากนั้นตนก็ลงไปรับเขาข้างล่างตึก พอเขามาแล้วก็ชวนกันขึ้นห้องตามปกติ และมีการพูดคุยกัน ตนทราบมาว่า เขาพึ่งเสพยาไอซ์มา 3-4 วันที่แล้ว และมาห้องตนก็มาเสพต่อ ตนก็มีการพูดคุยกันต่อเห็นว่าเขามีอาการตัวสั่น แล้วเขามาบอกกับตนว่าจะขอกลับบ้าน ตนก็ตอบตกลง หลังจากนั้นตนไปเข้าห้องน้ำ พอออกมาอีกทีพบว่าเขาออกจากห้องไปแล้วเลยไม่คิดอะไร เพราะตนเห็นว่าห้องล็อคปกติ และของส่วนตัวเขาก็ไม่อยู่ ตนไม่ได้คิดอะไร แต่ตนมาทราบอีกทีคือมีพี่ชายเจ้าของห้องโทรมาบอกว่า มีคนตกลงมาจากห้องตน ตนจึงรู้สึกตกใจว่าทำไมถึงเป็นเขา และเขาตกลงไปตอนไหน เพราะตอนที่เขาอยู่ในห้องไม่ได้ทะเลาะกัน และไม่ได้มีปากเสียงกันเลย แต่เขาบอกกับตนว่าขอมานอนด้วย 1 คืน เพราะนอนแปปเดียวเช้าจะไปทำงานต่อ ตนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องที่เขาตกลงมาจริงๆ และไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเขาเยอะ คุยกันมาหลายเดือนจริง แต่เลิกคุยไปแล้ว 1 รอบ พอกลับมาคุยก็มานัดเจอกันวันนี้ก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ไปตรวจสอบที่ตึกดังกล่าว พบว่า ทาง รปภ.ที่ตึก หลังจากที่เห็นผู้เสียชีวิตตกลงมา มองขึ้นไปชั้นบน พบนายธาดาวัฒน์ฯ ยื่นหน้าออกมาจากห้องและปิดผ้าม่านและไฟห้องทันที และจากการชันสูตรศพพบโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิต อยู่ภายในกางเกงในด้านหลังตรงก้น และระหว่างทางไปตรวจปัสวะนายธาดาวัฒน์ฯ มีอาการพูดคุยไม่รู้เรื่อง คาดว่าน่าจะพึ่งใช้สารเสพติดหรือยาไอซ์ฉีดเข้าเส้นเลือดในไม่นาน