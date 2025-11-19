รอง จตช.พร้อมสอบปมซื้อขายตำแหน่งภาค 8 ย้ำต้องโปร่งใส ให้สังคมมั่นใจ ยันไม่ละเว้นใคร

รอง จตช. ชี้ ปมซื้อขายตำแหน่งภาค 8 เป็นเรื่องใหญ่ ต้องเร่งตรวจสอบ ย้ำโปร่งใส ไม่ละเว้นใคร
วันนี้ (19 พ.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) เปิดเผยถึงกระแสข่าวการซื้อขายตำแหน่งในตำรวจภูธรภาค 8 โดยระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวานนี้ และต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สำนักจเรตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบอย่างเป็นทางการ แต่ยืนยันว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสร้างความกระจ่างให้กับสังคม
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับอย่างชัดเจนตั้งแต่มอบนโยบายว่า หากมีการร้องเรียนหรือพบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่ง จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าผู้เกี่ยวข้องจะเป็นพี่ เพื่อน น้อง หรือผู้บังคับบัญชา โดยจะไม่มีการละเว้นใด ๆ
สำหรับกรณีที่ ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ตนได้สอบถาม ผบช.ภ.8 และรอง ผบช.ภ.8 แล้ว และทั้งสองปฏิเสธไม่เกี่ยวข้อง พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อกล่าวหาเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบยังไม่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ แต่ย้ำว่ามีความเชื่อมั่นในแนวทางและจุดยืนของ ผบ.ตร.
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้กรณีนี้จะเป็น “เรื่องในมุ้งตำรวจ” ที่อาจไม่ปรากฏความขัดแย้งภายนอก แต่กระบวนการตรวจสอบต้องทำอย่างจริงจัง โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา
รองจเรตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้สังคมมั่นใจ คือกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตาม พ.ร.บ.ตำรวจฯ ฉบับใหม่ ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจ ผบ.ตร. หากผลการพิจารณาของ ก.ร.ตร. สรุปออกมาอย่างไร สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้