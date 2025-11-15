“สันธนะ” เอาคืน! แจ้งความฟัน ผกก.-รอง ผกก.สน.ทองหล่อ ทำคดีสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาไม่คืบหน้า แถมเรียกให้ไปเจรจารับส่วย

“สันธนะ” นำหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดกับ ผกก. และรอง ผกก.สน.ทองหล่อ ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ หลังแจ้งความสถานบันเทิงเปิดบริการเกินเวลาถึงตีสี่ แต่คดีไม่คืบหน้า แถมเรียกให้ไปคุยกับเจ้าของร้านทำนองเสนอผลประโยชน์เพื่อให้ยุติร้องเรียน
วันนี้ (15 พ.ย.) ที่ สน.ทองหล่อ นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล นำหลักฐานบันทึกประจำวันการเข้าแจ้งความสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านทองหล่อเปิดบริการเกินเวลา ซึ่งลงวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา พร้อมรูปภาพของสถานบันเทิงดังกล่าว เข้าแจ้งความกับผู้กำกับการและรองผู้กำกับการฝ่ายปราบปราม สน.ทองหล่อ ในข้อหาละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ หลังพบว่าคดีไม่มีความคืบหน้า
นายสันธนะ เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กำกับ สน.ทองหล่อ และรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.ทองหล่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่เคยแจ้งความไว้ในวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากว่ามีประชาชนมาร้องเรียนกับตนว่าได้รับความเดือดร้อน จากสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่างซอยเอกมัย 5 และซอยเอกมัย 7 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ สน.ทองหล่อ เปิดเกินเวลาจนถึงเวลาตีสี่ ส่วนสถานบันเทิงแห่งนี้จะเป็นสถานบันเทิงที่อยู่ในโซนนิ่งให้เกินเวลาตามกฏหมายหรือไม่นั้น แต่ตัวเองตรวจสอบมาเบื้องต้นแล้วจึงอยากให้ทางตำรวจ สน.ทองหล่อเป็นผู้ตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งทางผู้กำกับ สน.ทองหล่อ ได้พยายามมีการนัดแนะให้ตนมาคุยกับบุคคลซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าของร้านที่ตัวเองร้องเรียน แต่ส่วนตัวไม่ได้รู้จักเขา ที่พยายามจะเสนอผลประโยชน์ให้กับตัวเองเพื่อที่จะระงับ หรือหยุดการร้องเรียนในครั้งนี้ แต่ตัวเองไม่ได้รับ และถ้าหากรับก็คิดว่าคงจะโดนยัดข้อหากรรโชกทรัพย์ ตัวเองจึงเดินออกมาจากห้องปฏิบัติการสายตรวจทันที
พร้อมระบุว่าเรื่องนี้ตำรวจจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบหากพบการกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการจับกุมตามที่ตัวเองเคยร้องเรียน ซึ่งเรื่องที่ตัวเองร้องเรียนไม่เป็นความจริงก็ให้กลับมาดำเนินคดีกับตนเอง แต่ไม่ใช่การติดต่อผู้ประกอบการให้มาพูดคุยกับตัวเอง พร้อมตั้งคำถามว่าการทำแบบนี้มีการเรียกรับผลประโยชน์รายเดือนจากสถานบันเทิงแห่งนั้น หรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดเมื่อคืนนี้สถานบันเทิงดังกล่าวก็ยังมีการเปิดเกินเวลาอยู่
นานสันธนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่มาแจ้งความในวันนี้เพราะมองว่า ผู้กำกับและรองผู้กำกับนั้นมีเจตนาละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ และจะนำเอกสารหลักฐานที่มีการแจ้งความไปยื่นต่อผู้บัญชาการตำการนครบาลในฐานะผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการบังคับโทษทางปกครอง และทางกฎหมายถ้าหากมีการเรียกรับผลประโยชน์รายเดือน พร้อมบอกว่าตัวเองจะทำหน้าที่ตรวจสอบในพื้นที่ทองหล่อ ว่ามีสถานบันเทิงแห่งไหนทำผิดกฏหมายหรือไม่ ย้ำว่าเรื่องนี้ตัวเองแจ้งความไว้ตั้งแต่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมาแล้วก่อนจะเกิดเรื่องดังกล่าวกับตนเอง ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ทำเพื่อกลั่นแกล้งเหมือนที่เขา ยัดเยียดกลั่นแกล้ง และยัดข้อหาให้กับตัวเอง ซึ่งเรื่องนั้นเป็นอีกวาระหนึ่งที่จะดำเนินการ
เมื่อถามย้ำว่าเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันเช่นนี้ สังคมตั้งคำถามว่าเป็นการเอาคืนแก้แค้นหรือไม่ นายสันธนะ ระบุ ในใจต้องการอยู่แล้วแต่เหตุการณ์นี้ตัวเองเคยแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้วันนี้นำรายละเอียดการส่งส่วยของสถานบันเทิงต่างๆให้กับ ตำรวจท้องที่ และตำรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามอบให้กับผู้กำกับสน. ทองหล่อรวมถึงจะนำไปมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อดำเนินการ ส่วนใหญ่จะได้เป็นรายเดือน ตำรวจท้องที่จะได้มากหน่อยเป็นหลักแสน นอกจากนี้ยังมีชื่อของสำนักงาน ผบช.น. อยู่ในรายละเอียดด้วยหากนำไปยื่นให้กับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้ว ถ้าไม่ดำเนินการก็จะถือว่าเป็นการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
นายสันธนะ ยังกล่าวอีกว่า หากมีการดำเนินการกับหน่วยงานที่มีชื่อในส่วนนี้ การแต่งตั้งตำรวจตำแหน่งยศ พ.ต.อ. ที่จะถึงนี้อาจจะทำให้ ตำแหน่งผู้กำกับสน. ทองหล่อว่าง และอีกหลายหลายตำแหน่งที่จะว่างเช่นกัน
เมื่อถามว่าทางตำรวจยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และเป็นการจับนายสันธนะตามหมายจับนั้น นายสันธนะระบุว่า หมายจับนั้นมาตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการติดตามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไปไหนบ้าง แต่ไม่ยอมจับ เพราะต้องการที่จะรอตำรวจยศ พล.ต.อ. กลับมา พอกลับมาแล้วนายตำรวจยศ พล.ต.อ. คนนั้นได้ให้ลูกน้องติดต่อมาหาคนที่ตัวเองรู้จักซึ่งเป็นนักธุรกิจ เพื่อที่จะนัดหมายให้ตัวเองไปพูดคุยกับนายตำรวจยศ พล.ต.อ. ส่วนตัวแต่ตัวเองไม่คุย เพราะไม่รู้จัก ก่อนที่ตัวเองจะมาถูกจับกุมในวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้นายสนธนะ ได้ยกมือไหว้ต่อหน้าศาลพระภูมิที่ สน. ทองหล่อ พร้อมกับพูดว่า หากไม่มีตำรวจในกองบัญชาการตำรวจนครบาลรับส่วย รับผลประโยชน์ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเจริญๆ ยิ่งขึ้น และขอให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่ง