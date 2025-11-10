เดือด “มนัส จันดี” อดีตเสธฯ บก.ทท.จวกหมดเวลาประท้วงเขมร จะรอให้ทหารเสียขาอีกเหรอ! ควรตอบโต้ตั้งแต่ ชม.แรก

“มนัส จันดี”อดีตเสธฯ บก.ทท.เตือนกองทัพยิ่งช้ายิ่งเสียหาย ควรตอบโต้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ทหารเหยียบระเบิด ถามกลับหรือจะให้เสียขาที่ 8-9-10 ชี้หมดเวลาประท้วง ถ้าไม่กล้าตัดสินใจใช้กำลัง ควรพิจารณาตัวเอง
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.มนัส จันดี อดีตเสนาธิการทหาร บัญชาการกองทัพไทย ที่เคยกล่าวไว้ในสมัยที่ยังอยู่ในราชการ ช่วงไปตรวจราชการชายแดนไทย-กัทพูชา ว่า “ถ้ามีขาที่ 7 เป็นความชอบธรรม ที่เราจะยิงกระสุนปืนใหญ่ ไปที่พิกัดที่คุณอยู่“ โดยวันนี้ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ระบุว่า ขาที่ 7 แล้วหรือจะให้มีขาที่ 8,9,10 ควรตอบโต้ด้วยกำลังทหารตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เกิดเหตุ ยิ่งช้ากองทัพยิ่งเสียหาย หมดเวลาใช้ข้ออ้างใช้การประท้วง ถ้าไม่กล้าตัดสินใจใช่กำลัง ควรพิจารณาต้นเอง ผมหมายถึงทุกตำแหน่งที่อยู่ในสายการบังคับบัญชากองทัพ รูปที่แนบเป็นส่วนหนึ่งของไสลด์ทีผมเคยใช้บรรยายในที่ประชุมหน่วยความมั่นคงระดับรัฐบาล.โปรดสังเกตใน end state