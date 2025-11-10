บริการรถรับ-ส่งฟรี! ร่วมถวายความอาลัยและสักการะพระบรมศพ "สมเด็จพระพันปีหลวง"

กลุ่มแบงคอกเฟิร์ส ร่วมกับ สมาคมวินจักรยานยนต์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ตั้งใจเดินทางไปถวายสักการะ พระบรมศพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสสำคัญที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยวันนี้มีการจัดรถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน บริการรับ-ส่งฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน บริเวณจุดรับ-ส่ง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (จุดรวมพล) สนามหลวง (จุดส่งใกล้บริเวณงาน) เพื่อแสดงความอาลัยและน้ำใจของคนไทย ทีมงานและรถทุกคันจะสวมใส่เสื้อ "แบงค็อกเฟิร์ส" สีดำ และพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ
นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ สก.เขตคลองเตย ตัวแทนกลุ่มแบงคอกเฟิร์ส กล่าวว่าเราทำตรงนี้เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยและสักการะพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะได้เดินทางสะดวกขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เดินค่อยไม่สะดวก เราก็อยากช่วยเท่าที่ช่วยได้ เพราะทุกคนที่มาร่วมงานล้วนมีความตั้งใจมาส่งเสด็จท่าน
จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านมารับบริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พวกเราขอทำหน้าที่เป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เดินทางได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุด