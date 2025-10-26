ทนายรณรงค์นั่งที่ปรึกษาลูกปทุมต้นแบบต้านโกงครอบรอบ10 ปี เตือนคนคิดโกงกฎหมาย ปปช.ใหม่แฉได้เต็มที่ นายกแจ็สร่วมแสดงความยินดี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่ ห้องประชุม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี นายชณัฐ รานุรักษ์ ประธานลูกปทุมต้นแบบต้านโกง และ ประธานเครือข่ายตัวแทนสมาชิกลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ทั้ง 7 อำเภอ ร่วมเสวนางานครบรอบ 10 ปี โดยโดยมีตัวแทนจากอำเภอหนองเสืออำเภอลำลูกกาตั้งทีมขี่รถจักรยานประชาสัมพันธ์การต้านโกงมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยลูกปทุมต้นแบบต้านโกง โดย ก่อนเริ่มงาน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศ และพสกนิกรในทุกๆ ด้าน ถือเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละ มีความเมตตา เป็นพระมหากรุณาธิคุณ และมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง จากนั้น พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้น ใครผู้ร่วมประชุมทั้งหมดสงบนิ่งไว้อาลัย
โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า โครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง เกิดจากการรวมตัวของชมรมจักรยานสามวัยบางเดื่อ , เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมวิไล , สมาคมนักข่าวปทุมธานี และ 2 มูลนิธิฯ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง , มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง โดยโรงเรียนปทุมวิไล ได้มีการจัดทำหลักสูตรต้านโกงให้กับนักเรียนเพื่อศึกษาอยู่แล้ว เป็นการมอบความรู้ การดำเนินชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโกง ดังนั้นจึงได้ร่วมกันจัดตั้ง " โครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง " ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ โดยเริ่มต้นจากจังหวัดปทุมธานีของเรา นำเด็กนักเรียน 3,500 คน จาก 22 สถาบันในจังหวัดปทุมธานี ไปศึกษาหาความรู้ที่ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เขตดุสิต ภกรุงเทพมหานคร การโกงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นภายในบ้านเมืองของเรา รวมไปถึงความไม่เจริญก้าวหน้า เราจึงจำเป็นต้องแก้ไข และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนกันตั้งแต่ตอนนี้ และการโกงในปทุมธานีนั่นรุนแรงมาก ถึงขนาดมีการยิง ข้าราชการและผู้บริหารที่ขัดผลประโยชน์ นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตนเองต้องลงมารับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปทุมธานีซึ่งเมื่อเข้ามาคะแนนปาโป่งใสได้เพียงแค่ 60 คะแนนซึ่งไม่ผ่าน ปัจจุบันนี้ อบจ.ปทุมธานี เมื่อตนเองเข้ามาเป็นผู้บริหาร ในเดือนธันวาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี ได้รับรางวัลในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม" จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รางวัลนี้เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของ อบจ.ปทุมธานี รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นอกจากนี้ อบจ.ปทุมธานี ยังได้รับรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ระดับดีมาก (GOLD) อันดับที่ 1 ประจำปี 2567 จากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารที่โปร่งใสจากนั้นส่งผลให้มีเงินเข้ามา ทำให้ปัจจุบันมีเงินบริหารจากเดิมแค่ หนึ่งพันสองร้อยล้านเป็น สองพันล้าน ซึ่งสามารถพัฒนาพัฒนาจังหวัดให้เจริญเข้าไปอีกในทุกระบบซึ่งวันนี้ตนเองมาร่วมงานเป็นประธานเปิดในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็ขอชื่นชมในความจริงจังในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเสียสละแบบจิตอาสาและเห็นด้วยกับการที่ปลูกฝังเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตโตไม่โกงและพร้อมหาก มีโครงการอะไรให้ตนเองช่วยเหลือในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและความร่วมมือที่จะทำให้จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดโมเดลในการ เป็นต้นแบบจังหวัดที่โปร่งใสไร้โกง
ด้าน ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม กล่าวว่า ตนเองความยินดีมากที่ได้มาร่วมงานลูกปทุมต้นแบบต้านโกง คือกลุ่ม องค์กร ที่รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในทุกมิติมีผลงานมากโดยเฉพาะการเลือกตั้ง ทุกรัดับโดยได้ส่งหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อเสียงและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส เป็นธรรม และต่อสู้กับการทุจริต เป็นการวางบรรทัดฐานการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2568 นี้ ถือเป็นวาระทีดีที่ โครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ได้ดำเนินงาน ต่อต้านการทุจริตในการเลือกตั้ง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มาครบ 10 ปี อีกทั้งตอนนี้ กฎหมาย ปปช. ปรับใหม่ ให้สิทธิ์ แฉมากขึ้นกว่าเดิมมาก ฉะนั้น เราไม่ต้องกลัว ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราร้องจะโดนฟ้องหมิ่นประมาท เพื่อไม่ให้เราพูด แต่ตอนนี้ถ้าเรามีหลักฐานชัดเจน เราไม่ต้องกลัวเพราะ ปปช. ออกกฎหมายขึ้นมาเป็นการคุ้มครองพยาน ถ้าออกมาแฉแล้วพบว่า องค์กรนั้นๆฟ้องร้องว่าคุณหมิ่นประมาท แต่ถ้าหลักฐานที่เราร้องมันสาวไปถึง ปรากฏว่ามีการคอรัปชั่น เกิดขึ้นจริงเราจะถูกกันเป็นพยาน และจะไม่ถูกฟ้องร้อง ทั้งทางแพ่ง และ ทาง อาญา ฉะนั้น เครือข่ายลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ของเรา ผมเชื่อว่าในปทุมธานี ถ้าหากมีการคอรัปชั่น เกิดขึ้น คนปทุมจะรู้ว่าจะมาติดต่อใคร แล้วจะรู้ว่าติดต่อแล้วจะมีการตรวจสอบยังไง เราจะต้องอย่ายอมกับเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารผู้ใหญ่ในจังหวัดปทุมทุกท่าน ที่เชิญให้มาร่วมงาน