สมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ ส.ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จฯ ทอดถวายวัดวังรีบุญเลิศ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ต.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดวังรีบุญเลิศ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอถ้ำพรรณรา เจ้าอาวาสวัดถ้ำทองพรรณรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูประจักษ์ธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศ นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภา นายอำเภอถ้ำพรรณรา พ.ต.อ.ชัยภัทร ศรีเรือง สภ.ถ้ำพรรณรา นายเกรียงไกร จงเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย นายทักษิณ กามูนี นายก อบต. ดุสิต นายไกรศร ไม้เรียง กำนันตำบลดุสิต นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ และข้าราชการระดับสูง ผู้นำหน่วยงาน ประชาชน จำนวนมากร่วมในพิธี
ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายฐานันดร บัวบาล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
ซึ่งพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานในการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินให้สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ขอประทาน มาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดวังรีบุญเลิศ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระกุศล บูรณะอาราม จำนวน 2,561,550.91 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) จึงประกาศเพื่อพระสงฆ์ทั้งปวง อุบาสก อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกัน