ส.ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จฯ เตรียมงาน ถวายผ้าพระกฐินประทานสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดวังรีบุญเลิศ ปี 68

วันที่ 19 ต.ค. ที่ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 6/2568 โดยมีการรายงานสถานะทางการเงินของสมาคมฯ การจัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิตใหม่ ความคืบหน้าการรับสมัครสมาชิกใหม่สมาคมศิษย์เก่าฯ และการทอดกฐินประทานสมเด็จพระสังฆราช วัดวังรีบุญเลิศ และการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในรอบ 7 ปี (พ.ศ.2562-2568) ซึ่งจะมีรายละเอียดเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องจากเป็นผู้มอบที่ดิน ส่วนตัว ให้ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนเป็นสถานศึกษาชั้นนำมาจนทุกวันนี้
นอกจากนัันยังมี การประชุมเรื่องการดำเนินงาน ตามกำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดวังรีบุญเลิศ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินให้ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดวังรีบุญเลิศ ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 น. ซึ่งพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป มีการถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสามเณร พิธีแห่ผ้าพระกฐิน พุ่มกฐิน การถวายผ้าพระกฐินทพุ่มกฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์ กรวดน้ำ จากนั้นมีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะรับประทานอาหารร่วมกัน
นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า เมื่อปี 2564 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดเมตตาประทานผ้าพระกฐิน ให้นำไปถวายสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวังรีบุญเลิศ และได้มีผู้มีจิตศรัทธา พุทธศาสนิกชน ที่นำพุ่มกฐินมาถวาย รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,851,151 บาท สามารถสร้างกำแพงวัดได้สง่างาม ตามวัตถุประสงค์ สำเร็จภายใน 1 ปี แล้วนั้น จึงขอสาธุบุญกับทุกท่านอีกครั้ง สำหรับวัดวังรีบุญเลิศ ก่อนหน้าเป็นเพียงสำนักสงฆ์ และได้จดทะเบียนถูกต้อง มีชื่อในพระพุทธศาสนา เมื่อปี 2564 มีชื่อว่า “ วัดวังรีบุญเลิศ” มีพระครูประจักษ์ธรรมวาที เป็นเจ้าอาวาส แต่วัดยังไม่มีอุโบสถ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ สำหรับสงฆ์ประชุมกันทำสังฆกรรมต่าง ๆ จึงขอเชิญชวน ท่านผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญใหญ่อีกครั้ง ทอดกฐิน ณ วัดวังรีบุญเลิศ เพื่อสบทบทุน “ สร้างอุโบสถหลังแรก” ในวันเสาร์ ที่ 25 ตุลาคม 2568