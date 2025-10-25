นครบาลเปิดเส้นทางเลี่ยง เคลื่อนพระบรมศพ "สมเด็จพระพันปีหลวง" สู่พระบรมมหาราชวัง

MGR Online-นครบาลเปิดเผยเส้นทางเลี่ยง เคลื่อนพระบรมศพ "สมเด็จพระพันปีหลวง" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยัง พระบรมมหาราชวัง พื้นที่ สน.พญาไท สน.นางเลิ้ง สน.ดุสิต สน.ชนะสงคราม
วันนี้ (25 ต.ค.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เปิดเผยเส้นทางเคลื่อนย้ายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 26 ต.ค. 68 เริ่มเวลา 16.00 น.
ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์ แล้วเลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4
- แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท
- แยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนศรีอยุธยา
- เลี่ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าเข้า ถนนพระลาน เข้าประตูวิเศษไชยศรี
สน.พญาไท ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจร ในวันที่ 26 ต.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทาง
1. หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพญาไท ขาออก ตั้งแต่สะพานหัวช้างถึงแยกพญาไท
2. หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนศรีอยุธยา ขาเข้า ตั้งแต่ทางขึ้นสะพานข้ามแยกพญาไท และแยกพญาไท ถึงแยกเสาวนี
คำแนะนำหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นทาง
1. หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพญาไท ขาออก ตั้งแต่สะพานหัวช้างถึงแยกพญาไท โดยให้เลี่ยงไปใช้ถนนพระราม 6 ขาออก และถนนราชปรารถ ขาออก
2. หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนศรีอยุธยา ขาเข้า ตั้งแต่ทางขึ้นสะพานข้ามแยกพญาไท และแยกพญาไท ถึงแยกเสาวนี โดยให้เลียงไปใช้ถนนราชวิถี ขาเข้า
3. หลีกเลี่ยงแยกพญาไท
- กรณีถนนจตุรทิศ ขาเข้า ให้เลี้ยวซ้ายแยกมักกะสัน เข้าถนนราชปรารภ ขาเข้า/หรือกลับรถบนถนนจตุรทิศ เลี้ยวซ้ายไปยังโบสถ์แม่พระ เลี้ยวซ้ายเข้าถนดินแดง
- กรณีมาจากถนนพหลโยริน และถนนราชวิถี ขาเข้า เข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้ใช้ถนนราชวิถี ขาเข้า มุ่งหน้าแยกแยกตึกชัย
- กรณีมาจากถนนวิภาวดีฯ และถนนดินแดง ให้เลี้ยวซ้ายแยกสามเหลี่ยมดินแดง มุ่งหน้าแยกมักกะสัน
4. หลีกเลี่ยงแยกราชเทวี
- ถนนกรณีเพชรบูรี ขาดข้า ให้เลี้ยวขวาแยกเพรรพระราม เข้าถนบรรทัดทอง
- กรณีถนนเพชรบุรี ขาออก ให้เลี้ยวซ้ายแยกประตูน้ำ มุ่งหน้า แยกราชประสงค์ หรือเลี้ยวขวาแยกประตูน้ำ มุ่งหน้า แยกมักกะสัน
สน.นางเลิ้ง ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจร
- กรณีต้องการข้ามไปยังฝั่งธนฯ จากถนนเพรชบุรี และลงด่วนยมราช ให้ใช้เส้นทางถนนหลานหลวง เลี้ยวซ้ายแยกละพานขาว มุ่งหน้า ถนนกรุงเกษม หรือเลี้ยวซ้ายแยกหลานหลวง มุ่งหน้า ถนนจักรพรรดิพงษ์ เพื่อไปใช้สะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อข้ามไปฝังธนฯ
- กรณีต้องการไปขึ้นด่วนยมราช สามารถใช้ถนนนครสวรรค์ เลี้ยวขวาแยกนางเลิ้ง มุ่งหน้าถนนพิษณุโลก
สน.ดุสิต ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้เส้นทาง
โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง
- หลีกเลี่ยงถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกเสาวนึ ถึงแยกพล 1
- หลีกเลี่ยงถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูป ถึงแยกมัฆวาน
เส้นทางแนะนำ
- สะพานกรุงธน แนะนำใช้ถนนราชวิถี และถนนสุโขทัย
- สนามหลวง สะพานพระราม 8 และสะพานพระปิ่นเกล้า แนะนำใช้ ถนนพระราม 6 ถนน
พิษณุโลก เข้าถนนหลานหลวง หรือถนนนครสวรรค์
สน.ชนะสงคราม ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้เส้นทาง
โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง
- ถนนหน้าพระลาน
- ถนนราชดำเนินใน
- ถนนราชดำเนินกลาง (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มุ่งหน้า แยกผ่านพิภพฯ)
เส้นทางแนะนำการจราจร
กรณีรถที่มาจากแยกท่าช้าง-ท่าพระจันทร์
- ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกพระจันทร์ ไปถนพระอาทิตย์
กรณีรถที่ลงจากสะพานพระปิ่นฯ แนะนำไป 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 เลี้ยวซ้ายไป ถนนเจ้าฟ้า - ถนนพระอาทิตย์ - ถนนพระสุเมรุ - ถนนประชาธิปไดย
เส้นทางที่ 2 ตรงไป ถนนราชดำเนินกลาง - ซ้ายแยกคอกวัว - ถนนพระสุเมรุ - ถนนประชาธิปไตย.