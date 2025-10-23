ตร.เร่งล่าอีก 2 คนร้ายแก๊งวิ่งราวทรัพย์ชาวจีน หน้าโรงแรมดังกลางกรุง

ผกก.สน.ห้วยขวางเผยคืบหน้าแก๊งคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ชาวจีน หน้าโรงแรมดังย่านดินแดง คนร้ายผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้ (24 ต.ค.) พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีคนร้าย 3 คน ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ชาวจีน ใต้สะพานลอย หน้าโรงแรมเดอะอัลเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กทม. ว่า ได้มีการประชุมความคืบหน้า เกือบ 3 ชั่วโมง โดยมีผู้เสียหายเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
โดยผู้เสียหายก็ไม่สามารถชี้ได้ว่า ผู้ต้องหาที่ถูกจับมาได้อยู่ในขบวนการดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุ ความต่างระดับของพื้นถนนและตัว
และภายในห้องโดยสารของรถ ทำให้ไม่เห็นคนขับรถยนต์ เพราะคนที่จับมาได้เป็นคนขับ และยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 คนผู้เสียหายจำได้ว่า น่าจะเป็นชาวเอเชียซึ่งมีสำเนียงพูดคล้ายกับคนไทย อีกทั้งการก่อเหตุมีการตระเวนก่อเหตุลักษณะเดียวกันในอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สำหรับผู้เสียหายได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยอยู่หลายครั้ง เฉลี่ยแล้วเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งล่าสุดเพิ่งเข้ามาก่อนเกิดเหตุได้เพียงแค่ 1 วันเท่านั้นก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ซึ่งผู้เสียหายพักอาศัยย่านห้วยขวาง อาจเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยว
เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวจีนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประสานเจ้าของเต็นท์รถเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
ในขณะที่ผู้เสียหายได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า ขอบคุณตำรวจไทย ที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 1 คนโดยใช้ระยะเวลาไม่นาน ซึ่งส่วนตัวแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้รู้สึกกลัว พร้อมจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยอีก