ผบก.ภ.จว.มอบนโยบายบริหารจัดการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีให้กับเจ้าหน้าที่ ตร.1,002 นาย จาก 15 สภ.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี มอบนโยบายบริหารจัดการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 15 สถานี เข้าร่วมรับฟังนโยบายประกอบด้วย สภ.เมืองปทุมธานี สภ.ปากคลองรังสิต สภ.ลำลูกกา สภ.คูบางหลวง สภ.คลองสิบสอง สภ.ธัญบุรี สภ.สวนพริกไทย สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ สภ.คูคต สภ.สามโคก สภ.ลาดหลุมแก้ว สภ.คลองห้า สภ.คลองหลวง และ สภ.หนองเสือ รวมกำลังพลที่เข้ารับฟังนโยบาย 1,002 นาย
โดย พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้มอบนโยบาย 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.นโยบายด้านการปกครองบังคับบัญชาดูแลสวัสดิการและขวัญกําลังใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลความเป็นอยู่และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจและครอบครัวตามคําสัง 1212/2537 อย่างเคร่งครัดส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ นโยบายด้านการบริหารสถานีตำรวจ ผู้กำกับต้องบริหารการทุกด้านในสถานีตำรวจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1. งานสอบสวน/ป้องกันและปราบปราม/สืบสวน/งานธุรการ/จราจร 2. ควบคุมอาญากรรม ให้มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร 4. เน้นการบริการ One Stop Service ต้องบริหารงานโดยยึดโยงปญหาของประชาชนทังในและนอกสถานีเปนหลัก พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานทีภายในพืนทีโรงพักและตู้ยาม/จราจรให้ดูดีและสะอาด นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆจะต้องมีการประชุมทุกสายงานทุกสัปดาห์ ลดการร้องเรียนข้าราชการตำรวจ 2.นโยบายการมีส่วนร่วมกับประชาชนสนับสนุนการทำงานของ กต.ตร.หาภาคีเครือข่ายในพืนที เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสินทรัพย์ของประชาชน และเป็นแหล่งข่าวยาเสพติดบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าทีตำรวจในช่องทางต่าง ๆ3 นโยบายด้านการเสริมภาพลักษณ์ จะต้องมีทีม IO. ประจำโรงพักคอยตอบโต้และให้การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือการปฏิบัติงานทีสำคัญให้ประชาชนได้รับรู้ ในช่องทางต่าง ๆ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 4.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจ ริเริ่มและส่งเสริมโครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวข้าราชการตำรวจ เช่น ปัญหาหนี้สิน ความเครียดในการทำงานส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและสมาชิกในครอบครัวตำรวจ ลดดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปี และ 5.นโยบายด้านสถานบริการและยาเสพติด ห้ามข้าราชการตำรวจและครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะทางใดๆทั้งสิ้น เปิด ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ห้ามให้เด็กเยาวชน อาวุธปืน ยาเสพติด เข้าไปในสถานบริการ ห้ามมีเหตุทะเลาะวิวาทภายในสถานบริการ รวมทังบริเวณที่จอดรถ ภายนอกสถานบริการ