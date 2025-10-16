กรมประมงต้อนรับสมาคมการประมงจีนร่วมเจรจาสร้างเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง

กรมประมงเปิดบ้านต้อนรับสมาคมการประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเจรจาสร้างเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง และส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าหนุนนโยบาย ก.เกษตรฯ รุกกระชับความสัมพันธ์คู่ค้า ขยายโอกาสตลาดสัตว์น้ำไทยในต่างประเทศ
เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นางฐิติพร หลาวประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกรมประมงที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ นายหลี่ เซิงลี่ รองนายกสมาคมการประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า หนุนเปิดประตูสู่โอกาสในการขยายตลาดสินค้าประมงไทยในตลาดจีนให้เติบโตยิ่งขึ้น
นางฐิติพร เปิดเผยว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นตลาดคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีปริมาณการส่งออกสินค้าประมงไปตลาดจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2567 มีปริมาณการส่งออกมากกว่า 204,787 ตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 20,442 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้ากุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ หอยมีชีวิต รวมถึงปลาปรุงแต่งและแปรรูปอีกมากกว่า 100 รายการ และยังมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีศักยภาพซึ่งกรมประมงพร้อมจะผลักดันให้มีการขยายตลาดเพิ่มเติมอีกหลายชนิด เช่น เนื้อจระเข้ ปลากะพงขาว และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มุ่งสนับสนุนการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพและความต้องการบริโภคสูง เพื่อขยายช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
นางฐิติพร กล่าวต่อว่าสำหรับการหารือกับ นายหลี่ เซิงลี่ รองนายกสมาคมการประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้แทนภาคเอกชนและคณะฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญให้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือภาคประมงให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การป้องกันและควบคุมโรคสัตว์น้ำ และสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าประมงของไทยตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงผลิตภัณฑ์ให้คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าสินค้าประมงของไทยมีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางการเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างกัน โดยลดข้อจำกัดของการค้าผ่านการจัดทำพิธีสารของผลผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
รักษาการอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงพร้อมผลักดันความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาภาคประมง เพิ่มช่องทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยยกขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ชาวประมง และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงไทย ให้สามารถก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน