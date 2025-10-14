ตร.โชคชัยฝากขัง -ค้านประกัน หนุ่มบุกสาดน้ำมันใส่บ้านเพื่อนบ้าน เหตุเกรงก่อเหตุซ้ำ เจ้าตัวไม่ยื่นประกัน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงคุมตัวเข้าเรือนจำ
วันนี้ (14 ต.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก จากกรณี นายณัฐพล หรือคิว อายุ 42 ปี ก่อเหตุบุกสาดน้ำมัน และขู่จะจุดไฟเผาบ้านของนายณัฐพล อายุ 30 ปี โดยในวันนี้พนักงานสอบสวนสน.โชคชัยได้นำเจ้าตัวมาฝากขังต่อศาลอาญา ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
พฤติการณ์แห่งคดีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ก่อนการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่านายณัฐพล ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ก่อนเดินทางไปจับกุมที่บ้านพัก ผู้ต้องหาได้ยอมรับสารภาพว่าได้เสพยาเสพติดจริงๆ ก่อนทำการตรวจปัสสาวะและพบว่ามีสารเสพติดอยู่ภายในร่างกาย ก่อนเชิญตัวมาที่สน.โชคชัยเพื่อนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดเพิ่มที่โรงพยาบาลนพพรัตนราชธานี ก่อนบันทึกการจับกุมและแจ้งสิทธิ์ผู้ต้องหาให้นายณัฐพลทราบ
ต่อมาพนักงานสอบสวนทราบว่านายณัฐพลเป็นผู้ต้องหาวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 น. โดยมีพฤติการณ์คือในวันเกิดเหตุขณะที่นายภูวดลกำลังพักอยู่กับภรรยาและลูกนายณัฐพลได้ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านของนายภูวดลและด่าทอเจ้าตัวก่อนขับรถออกไป ต่อมานายณัฐพลได้กลับมาพร้อมกับถังแกลลอนน้ำมันขนาด 3 ลิตรเดินมาที่หน้าบ้านผู้กล่าวหา ก่อนสาดน้ำมันใส่และใช้ไฟแช็คจุดทำให้เกิดไฟไหม้บริเวณราวตากผ้าและศาลพระภูมิหน้าบ้ายของผู้ร้อง ต่อมานายภูวดลได้มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเอาผิดแก่นายณัฐพล
และต่อมาในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นายณัฐพลได้เดินทางมายังบ้านนายภูวดลพร้อมถังแกลลอน 2 ลิตรที่บรรจุน้ำมันอีกครั้ง ก่อนสาดน้ำมันจนกระเด็นไปโดนตัวนายภูวดลและถูกลูกของเจ้าตัว ก่อนที่นายณัฐพลจะจุดไฟแช็คอีกครั้งแต่จุดไม่ติด ก่อนทั้งคู่จะยืนโต้เถียงกันจนมีชาวบ้านเข้ามาห้ามปราม จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้เอาผิดนายณัฐพลในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
ซึ่งพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะกระทำผิดจริง ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น เพิ่มเติม
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 น. และวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 13.14 น.
และคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 21.30 น.
การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 โดยผิดกฎหมาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217 ประกอบมาตรา 80 และประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 104,162 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ 2564 มาตรา 8, ประกาศกระทรวงสาธาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 พ.ศ.2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 บัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธาธารณสุข เรื่องระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 พ.ศ. 2565
ลำดับที่ 53 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงขอหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนตั้งแต่วันที่ 14-24 ตุลาคม 2568 เป็นระยะเวลา 12 วัน
ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขัง
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราวเพราะเกรงว่าจะออกไปก่อเหตุซ้ำอีก
ต่อมาผู้ต้องหาไม่ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวทำให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายณัฐพลไปคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร